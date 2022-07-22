Марсохід NASA виявив на Червоній планеті загадковий “клубок ниток”: фото

На 74-му тижні місії марсохода Perseverance на Червоній планеті апарат NASA відправив зображення загадкового предмета, який нагадує клубок ниток.

Відповідне фото опубліковане на сайті NASA.

Ця фотографія була вибрана громадським голосуванням і представлена як “Зображення тижня”.

Також читайте NASA відправить ракету за ґрунтом із Марса

Знімок було отримано 12 липня 2022 року близько 17 години за місцевим середнім сонячним часом.

Фотокамера марсохода зафіксувала загадковий об’єкт, який не вписується у звичайний марсіанський ландшафт і саме цим привернув до себе увагу.

Нагадаємо, китайський космічний зонд Tianwen-1 зібрав зображення майже всієї планети Марс, включно з першими в історії знімками південного полюса планети, де, ймовірно, зосереджені поклади води.

Як у пустелі в Ізраїлі відтворюють Марс

Читайте також: