Марсохід NASA виявив на Червоній планеті загадковий “клубок ниток”: фото

Зображенням тижня місії марсохода Perseverance на Марсі обрано знімок дивного об’єкта.
На 74-му тижні місії марсохода Perseverance на Червоній планеті апарат NASA відправив зображення загадкового предмета, який нагадує клубок ниток.
Відповідне фото опубліковане на сайті NASA.
Ця фотографія була вибрана громадським голосуванням і представлена як “Зображення тижня”.
Знімок було отримано 12 липня 2022 року близько 17 години за місцевим середнім сонячним часом.
Фотокамера марсохода зафіксувала загадковий об’єкт, який не вписується у звичайний марсіанський ландшафт і саме цим привернув до себе увагу.
Нагадаємо, китайський космічний зонд Tianwen-1 зібрав зображення майже всієї планети Марс, включно з першими в історії знімками південного полюса планети, де, ймовірно, зосереджені поклади води.
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