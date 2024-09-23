Місце фінальної битви Наполеона шокувало археологів: що вони виявили 

Археологи здійснили розкопки на місці битви при Ватерлоо, яка відбулася 1815 року. Вони виявили величезну яму, наповнену кістками.

Про це пише Popular Mechanics.

Вчені описують знахідку як "унікальну бойову траншею для розчищення". Але вона була відома під набагато точнішою назвою - "кривава яма".

Схоже, яму вирили спеціально, щоб скидати до неї останки після операцій та трупи вбитих тварин. Інакше вони б переповнили польовий госпіталь. Згідно з даними вчених, вміст ями являв собою поклади людських і тваринних останків, розділених бар'єром із ящиків для боєприпасів, знятих зі шкіряних ранців солдатів.

Серед останків тварин ученим вдалося виявили останки бика та не менше семи коней. Більшість тварин забили, але троє померло після пострілу з мушкету в голову.

З іншого боку ями, ближче до місця, де 2022 року було виявлено повний скелет, вчені побачили те, що вони описали як "купа людських кінцівок". Ці кінцівки були ампутовані, оскільки всі вони ще містили "сліди видалення пилкою хірурга".

Виявлення ями узгоджується зі свідченнями очевидців, які описували, що ампутовані кінцівки були складені у всіх чотирьох кутах двору.

"Я не можу згадати жодного іншого місця, яке мало б таке поєднання елементів. Це справді унікально, в наполеонівській археології та за її межами", - сказав археологічний директор Waterloo Uncovered Тоні Поллард.

Раніше стало відомо, що польські археологи виявили могилу дитини, яку поховали обличчям донизу. Дослідники припускають, що дитина померла ще у 17 столітті і для того, щоб вона не "повстала з мертвих", до могили поклали трикутний замок, що символізує захист від вампірів.

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