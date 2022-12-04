Росія хоче хакерськими атаками підірвати роботу щодо постачання зброї Україні - Microsoft

Також Росія буде проводити кібератаки на цивільну інфраструктуру

Росія буде посилювати свої кібератаки проти української критичної інфраструктури та влади, щоб перешкодити гуманітарній та військовій підтримці.

Таку думку висловив генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс.

Він впевнений, що Росія хоче використати прогалини у міжнародній підтримці України, щоб підірвати зусилля коаліції, які постачають ЗСУ озброєння та іншу допомогу.

Наприклад вони намагаються розхитати тему підвищення цін на енергоносії у країнах Європи. Хоча поки зусилля Росії поки не мають серйозного ефекту, Москва намагатиметься посилити цю тактику у майбутньому.

Також хакери можуть атакувати критичну інфраструктуру, як вони це робили у 20214 році.

"Після анексії Криму Росією у 2014 році IRIDIUM (хакерське угруповання, - ред.) розпочало серію зимових операцій проти українських постачальників електроенергії, відключивши електроенергію для сотень тисяч громадян у 2015 та 2016 роках", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські хакери атакували сайти Ватикану після критики Росії Папою.

Також ми інформували, що Українські хакери зламали російське кабельне телебачення і запустили на ньому оригінальне "вітання" від імені ЗСУ з Днем ракетних військ та артилерії РФ.

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