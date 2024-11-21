Вчені виявили наймолодшу планету: що про неї відомо

Учені виявили на відстані 520 світлових років від нас наймолодшу серед відомих планет, які були виявлені за допомогою транзитного методу. Ця планета в 10 разів більша за Землю і має 30% маси Юпітера.

Про це пише Space.

Вона розташована на відстані 520 світлових років від нас, що вважається відносно близькою відстанню за космічними мірками. IRAS 04125+2902 b у 10,7 разів більша за Землю за розміром, а її маса становить приблизно 30% маси Юпітера. А повний оберт навколо своєї зірки планета здійснює за майже 9 земних днів.

Ця планета має вік лише 3 млн років. Для порівняння Землі 4,5 млрд років.

Раніше вчені виявили схожу на Землю екзопланету, яка обертається навколо зірки такого самого типу, що й наше Сонце. Екзопланета заблокована приливними силами своєї зірки, тому один її бік настільки розігрітий, що являє собою море лави.

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