Чим підживити розсаду після садіння у відкритий ґрунт

Солодкий перець — культура вибаглива, особливо на етапі зростання і формування плодів. Недостатнє живлення одразу позначається на врожаї: плоди формуються дрібними чи рослина взагалі скидає зав’язь. Однак досвідчені городники роками використовують прості, але дієві підживлення, які не потребують витрати коштів чи складних маніпуляцій.

Найкраще підживлення для солодкого перцю: простий розчин, який дійсно працює

Йдеться про деревний попіл — натуральне джерело калію, кальцію та мікроелементів, які критично важливі для перцю. Культура гостро реагує на нестачу калію. Саме цей елемент відповідає за солодкість, розмір і щільність плодів. Попіл містить калій у доступній формі, а також нейтралізує зайву кислотність ґрунту, що покращує засвоєння поживних речовин.

Три столові ложки попелу розчиняють у 4 літрах теплої води, настоюють кілька годин і поливають рослини під корінь.

Цей розчин:

зміцнює імунітет рослини;

захищає від грибкових захворювань;

покращує смак плодів;

сприяє формуванню товстих і соковитих стінок.

Особливо помітний ефект у період цвітіння та наливання.

Чим підживити солодкий перець після садіння у відкритий ґрунт

Дріжджовий розчин для зростання культури. Дріжджі активізують мікрофлору ґрунту і стимулюють розвиток кореневої системи. Після такого підживлення рослина швидше росте і легше переносить стрес.

Йод із молоком для захисту. Кілька крапель йоду з молоком у воді — перевірений спосіб зміцнити імунітет болгарського перцю. Такий розчин зменшує ризик хвороб і покращує загальний стан рослини.

Настій кропиви. Природне азотне підживлення, яке допомагає на початку зростання солодкого перцю. Воно робить кущі сильнішими і стимулює утворення зеленої маси.

Як правильно підживлювати солодкий перець

Важливо не перевантажувати рослини. Достатньо використовувати зольний розчин раз на 10–14 днів. Інші підживлення краще чергувати, щоб уникнути надлишку елементів.

Поливати слід лише по вологому ґрунту — це захищає коріння і підвищує ефективність самого добрива.