Британці миють авто оцтом, і це не дивакуватість: ось навіщо
Зимове миття автомобіля для багатьох водіїв перетворюється на справжнє випробування. Морози, сльота, перепади температур — усе це відлякує навіть найбільш сумлінних автовласників. У результаті чимало українців свідомо відкладають догляд за машиною до весни, вважаючи, що так простіше і дешевше. Така логіка хибна.
Британське видання Express звертає увагу на нетиповий, але ефективний підхід водіїв у Великій Британії: взимку вони регулярно миють свої автомобілі… звичайним оцтом.
Чому взимку не можна відмовлятися від миття
У холодну пору року українські дороги щедро обробляють сіллю та агресивними хімічними сумішами, покликаними боротися зі снігом і кригою. Проте ці речовини мають зворотний бік — осідаючи на днищі та кузові, вони поступово руйнують захисний шар і лакофарбове покриття. Наслідок — пришвидшена поява корозії. Саме тому взимку автомобіль потребує миття не рідше, а інколи й частіше, ніж у теплу пору року.
Навіщо додають оцет
Британські автомобілісти використовують простий розчин: воду та оцет у співвідношенні 1:1. Така суміш допомагає швидко позбутися надлишкової вологи, розтоплює кригу, а також ефективно змиває сліди солі та дорожніх реагентів. При цьому оцет не залишає розводів на поверхні, вважається безпечним для покриття й коштує копійки — на відміну від спеціалізованої автохімії.
Що робити з салоном
Для тих, хто прагне заощадити і всередині авто, є ще один простий лайфгак. Замість дорогих засобів для хімчистки можна скористатися звичайною харчовою содою. Її розсипають на сидіння, злегка зволожують і залишають на кілька хвилин, після чого прибирають пилососом. Такий спосіб добре справляється навіть зі старими плямами та ефективно нейтралізує неприємні запахи.