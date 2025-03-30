ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

Чи є гріхом самогоноваріння: священник здивував відповіддю

Продавання самогону - то є спокуса на чуже життя.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Випивка.

Випивка.

Самогоноваріння - це перш за все порушення закону. Щодо християнської сторони цієї справи, то тут є свої нюанси.

Про це розповів священник Олексій Філюк.

“Якщо в цілях лікувальних, наприклад, настоює у самогонці каштан, щоб ноги натирати. Якщо ж людина варить горілку і напоює горілку все село - то є гріх. Таке не можна робити. Це є спокуса на чуже життя, що прирівнюється до вбивства. Скільки ті самогонщики в селах знищили людей”, - наголошує Філюк.

Він зазначає: не можна продавати самогон.

“Гріх. Не треба це робити. Трішки для здоров’я, то таке… Як от ноги натерти чи груди…”, - додав священник.

Раніше ми писали про те, як горілка може допомогти посіяти кріп, який швидко зійде.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie