Чи є гріхом самогоноваріння: священник здивував відповіддю

Випивка.

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Самогоноваріння - це перш за все порушення закону. Щодо християнської сторони цієї справи, то тут є свої нюанси.

Про це розповів священник Олексій Філюк.

“Якщо в цілях лікувальних, наприклад, настоює у самогонці каштан, щоб ноги натирати. Якщо ж людина варить горілку і напоює горілку все село - то є гріх. Таке не можна робити. Це є спокуса на чуже життя, що прирівнюється до вбивства. Скільки ті самогонщики в селах знищили людей”, - наголошує Філюк.

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Він зазначає: не можна продавати самогон.

“Гріх. Не треба це робити. Трішки для здоров’я, то таке… Як от ноги натерти чи груди…”, - додав священник.

Раніше ми писали про те, як горілка може допомогти посіяти кріп, який швидко зійде.