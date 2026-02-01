ТСН у соціальних мережах

Енергетичні вампіри: як їх розпізнати і захистити себе

Енергетичним вампіром може бути ваш чоловік, жінка, найкращий друг, колега, або сусід.

Енергетичні вампіри залишають вас виснаженими і втомленими після спілкування

Енергетичні вампіри залишають вас виснаженими і втомленими після спілкування / © Freepik

Енергетичними вампірами називають людей з токсичною поведінкою, від спілкування з якими іншим стає зле.

Про це пише Fatherly.

Вони живляться щирими почуттями до них, залишаючи інших виснаженими і пригніченими. Тут справа не в містиці — йдеться про егоїстичних людей, які постійно перекладають свої проблеми та клопоти на оточуючих.

Як їх розпізнати

Загальні ознаки — надмірна потреба в увазі та підтвердженні власної значущості. Вони також можуть поступово псувати вам настрій, використовуючи двозначні ремарки або тиснучи на вас, не дозволяючи висловити те, що ви відчуваєте.

«Коли стосунки здорові, існує баланс між тим, щоб давати та отримувати. Під час такого спілкування обидві людини відчувають себе бадьорими, енергійними та сповненими позитивних почуттів», — каже Саймон Рего, доцент психіатрії та поведінкових наук медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку.

Енергетичні вампіри, зазначає Рего, використовують почуття та емоції інших людей, щоб зарядитися енергією.

Люди з токсичною поведінкою постійно шукають емоційної підтримки, щоб підвищити свою самооцінку. Мішенню для них часто стають люди з доброю вдачею, чутливі, милосердні та з позитивною енергією.

Енергетичні вампіри дуже нав’язливі, тому доброзичливій людині важко їм відмовити. Тим більше, що вони часто апелюють до почуття провини, або виставляють відверті ультиматуми, щоб добитися своїх цілей.

Як захиститися від енергетичного вампіра

Довге контактування з енергетичним вампіром може погіршити самопочуття жертви. З часом надмірний стрес може призвести до тривоги, депресії, серцевих захворювань тощо.

Основні кроки:

  • Встановіть чіткі кордони

  • Будьте готові завершити дружбу

  • Не намагайтеся виправити енергетичного вампіра

Раніше ми писали про фрази, що повільно руйнують стосунки. Більше про це читайте у новині.

