Французька стрижка стане хітом 2024: ідеальна для всіх типів волосся, рівно і гарно відростає

Ця зачіска підходить всім жінкам, її не потрібно оновлювати, бо вона рівно відростає, підходить для волосся, яке не має об’єму, і не потребує укладання.

Така стрижка шалено набирає популярності у світі і в 2024 році стане безперечним хітом. А все через те, що вона підходить абсолютно всім жінкам за типом волосся і формою обличчя. А ще вона омолоджує та надає об’єму тонкому волоссю.

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Яка стрижка підходить абсолютно всім жінкам

Стрижка блант-боб / Фото: pixabay.com

Мова йде про стрижку блант-боб, яка поєднує у собі ретро віяння і сучасність. Її можна робити на волосся середньої довжини. Ця зачіска підійде для волосся будь-якої структури, але це ідеальний варіант для локонів без об’єму.

Також варто знати, що боб-блант не зовсім підійде для кучерявого волосся. А от на прямому тонкому стрижка матиме еталонний вигляд. Більшість жінок спеціально користуються прасочками, щоб випрямити локони і досягти ідеальної гладкості.

Стрижка блант-боб / Фото: pixabay.com

Ця зачіска передбачає рівний зріз, за рахунок чого локони виглядають здоровими і густішими.

Які переваги стрижки блант-боб

Стрижка блант-боб / Фото: pixabay.com

Блант-боб підійде абсолютно всім жінкам з будь-якою формою обличчя, окрім дуже видовженого. Така зачіска є універсальною, оскільки стане омолоджуючою для зрілого обличчя і підкреслить красу юного. Стрижка має ефектний вигляд на волоссі, яке пофарбоване у блонд або руді кольори. Також буде досить органічною на натуральних локонах.

Ця зачіска у поєднанні із видовженим чубчиком стане ідеальним варіантом для будь-якої жінки. Вона освіжає обличчя, ховаючи пухкі щоки, а також візуально коригує великі вилиці.

Головною перевагою стрижки є те, що її не потрібно часто оновлювати. Ваше волосся рівномірно відростатиме до того часу, поки ви не вирішите піти до свого майстра.

Стрижка блант-боб / Фото: pixabay.com

Блант-боб – дуже популярна зачіска у Голлівуді. Зірки масово роблять собі таку стрижку, яка освіжає образ і підкреслює природню красу у будь-якому віці.

Ця стрижка абсолютно не потребує укладання. Достатньо скористатися пінкою для надання локонам об’єму, і ваша голлівудська зачіска готова.

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