Готуємо неймовірно смачний щербет: рецепт східних солодощів

Щербет - всім відомі східні солодощі. Втім, мало хто знає, що його легко можна приготувати вдома з дуже доступних продуктів. Трохи часу і смакота до чаю чи кави вже на вашому столі.

Рецептом щербету поділилася кулінарна блогерка на своїй сторінці de_tort.plt.

Інгредієнти

300 мл вершків 33%

400 гцукру

130 г вершкового масла 82%

60 г шоколаду

150 г сухофрукти - цукати чи горіхи

Приготування

1. Змішайте у сотейнику вершки, цукор та вершкове масло. Поставте її на середній вогонь, ретельно помішуючи доки масло не розчиниться. Коли маса починає кипіти, то варто зменшити вогонь та проварювати приблизно 30 хв. Не забувайте мішати суміш, аби вона не пригоріла.

2. Готовий щербет має карамельний колір та густу текстуру. Коли вершкова маса дійде до такої консистенції, зніміть її з вогонь. Потім додайте до неї шоколад, перемішайте і збивайте міксером протягом двох-трьох хвилин.

3. Після цього додайте сухофрукти, горіхи, цукати. Викладіть у форму трішки змащену соняшниковою олією без запаху, добре притискаючи ложкою. Поставте до холодильника на дві години.

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