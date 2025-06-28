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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
2194
Час на прочитання
2 хв

Як домогтися рясного врожаю кабачків: ключові правила вирощування

Усього два кущі кабачків можуть дати стільки плодів, що вистачить на всю родину. Але для цього важливо знати кілька нюансів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кабачки

Кабачки / © Фото з відкритих джерел

Кабачки — одна з найулюбленіших культур на українських городах. Вони невибагливі, швидко ростуть і дають рясний урожай. Але щоб отримати максимум плодів з мінімальної кількості кущів, важливо дотримуватися кількох важливих правил. Якщо все зробити правильно, два кущі кабачків здатні забезпечити сім’ю овочами на все літо.

Про це пише «Сенсація».

Половина успіху у вирощуванні кабачків — це вибір правильного сорту. Деякі гібриди дають більше плодів, краще пристосовані до спеки та мають вищу стійкість до хвороб. Вибирайте сорти, які спеціально створені для вашого кліматичного регіону і відомі високою врожайністю.

Сонце — обов’язкова умова

Кабачки не терплять затінку. Вони потребують сонячного місця і добре переносять спеку. Недостатнє освітлення уповільнює розвиток рослини і зменшує кількість плодів. Також не забувайте про регулярний полив, особливо у спекотну пору.

Вчасний збір — запорука смаку

Кабачки ростуть дуже швидко, і лише за добу вони можуть стати жорсткими та сухими. Щоб не втратити смакові якості, важливо збирати плоди вчасно — краще частіше, ніж рідко.

Секрет щедрого врожаю — ручне запилення

У природі запилення кабачків зазвичай відбувається за допомогою бджіл або вітру. Проте, щоб збільшити врожай, варто застосувати ручне запилення. Для цього треба знайти чоловічу квітку (вона без зав’язі), обірвати пелюстки і доторкнутися її тичинками до жіночої квітки з зав’яззю. Такий метод значно підвищує кількість зав’язей, а отже — і плодів.

Техніка + догляд = результат

Комбінація правильного сорту, хорошого місця для посадки, вчасного збору та ручного запилення дозволяє досягнути надзвичайної врожайності. Це не потребує великих фінансових витрат, але вимагає уваги і регулярного догляду. В результаті — десятки кабачків з кількох рослин, які потішать вашу родину свіжістю і смаком.

Нагадаємо, раніше ми писали, щоб уникнути гіркоти в огірках, важливо вчасно відреагувати на стресові умови, які спричиняють накопичення кукурбітацину. Найефективніше рішення — підживлення калієм, зокрема сульфатом калію, який діє швидко й безпечно.

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