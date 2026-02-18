- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 2 хв
Як легко відчистити матрац від плям: дієві лайвгаки від експертки з клінінгу
Вивести стійкі плями з матраца чи одягу можна без дорогої хімії, якщо знати секрети профейсіних прибиральників.
Вивести стійкі плями з матраца буває непросто, але фахівці з клінінгу мають рішення, яке спрацює навіть у складних випадках. Експертка поділилася кількома перевіреними хитрощами, які допоможуть швидко та без зайвих зусиль повернути вашому спальному місцю ідеальну чистоту.
Фахівчиня з прибирання Азур МакКеннелл розповіла про простий лайвгак, для якого необхідний звичайний засіб для догляду за тілом, пише Daily Express.
У своєму відео у TikTok Азур продемонструвала простий метод: вона нанесла піну для гоління прямо на забруднення і втерла його рукою, а потім енергійно розтерла серветкою з мікрофібри, поки пляма не зникла.
За словами експертки, пінистий засіб для скла також чудово підходить для видалення плям на поверхнях з мікрофібри.
Для тканинних поверхонь вона радить використовувати звичайний гель для посуду або спеціальний спрей перед тим, як відправляти речі у прання.
Ще одна корисна порада від Азур — видалення перманентного маркера з речей. Для цього вона рекомендує використовувати пароочисник, направляючи його на пляму до повного очищення одягу.
Також фахівці з прибирання нагадують, що регулярний догляд за матрацом — це не тільки про його охайний вигляд, а й про здоров’я тих, хто на ньому спить. Щоб підтримувати гігієну в спальні, зовсім не обов’язково щоразу замовляти дорогу хімчистку.
Багато хто обирає перевірений часом і бюджетний метод — звичайну харчову соду, яка ефективно освіжає поверхню та усуває зайві запахи.