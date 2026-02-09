Як приготувати ідеальний вершковий сир лише з одного продукту: секретний рецепт кухарів

Як приготувати вершковий сир / © vegetariancook.ru

Домашній вершковий сир — це неймовірно смачний і корисний продукт. Більшість людей вважають, що для його приготування потрібні ферменти, спеціальні закваски або хоча б кілька інгредієнтів. Проте професійні кухарі давно користуються одним простим прийомом, який дозволяє зробити ідеальний кремовий сир лише з одного продукту. Метод настільки легкий, що впорається навіть той, хто ніколи не готував молочні продукти в домашніх умовах.

Як приготувати ідеальний вершковий сир лише з одного продукту

Для приготування вершкового сиру професійні кухарі використовують звичайний жирний йогурт без добавок. Саме він має достатньо білків і жиру, щоб під час повільного проціджування перетворитися на густу й кремову масу. Для приготування знадобиться лише марля або чиста бавовняна тканина та трохи часу.

Йогурт викладають у кілька шарів марлі, зав’язують у мішечок і підвішують над мискою або кладуть у сито. За 8 годин зайва сироватка стече, а всередині залишиться ніжний сир із натуральним вершковим смаком. Чим довше він стікатиме, тим щільнішим ставатиме — від кремового до майже пастоподібного. Кухарі часто залишають йогурт у холодильнику на ніч, щоб зберегти ідеальну температуру та не порушити текстуру продукту.

Такий сир легко намащувати на хліб, він підходить для солодких і солоних страв, може стати основою для кремів, соусів, начинок або легких десертів. Завдяки природній густоті та чистому смаку він нічим не поступається магазинному продукту. Навпаки, такий вершковий сир значно смачніший та корисніший, бо не містить жодних штучних домішок.