ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
2 хв

Якщо постійно падає ніж, що робити: народні прикмети, які не варто ігнорувати

Як правильно реагувати на прикмету, щоб уникнути негараздів і зберегти гармонійну енергетику оселі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ніж упав на підлогу: що це значить

Ніж упав на підлогу: що це значить / © Getty Images

У побуті ми часто не звертаємо уваги на дрібні випадковості, але в народній традиції кожна з них має свій сенс. Особливо це стосується кухонних предметів, адже вони здавна вважалися носіями енергії дому. Якщо ніж починає регулярно падати з рук чи зі столу, наші предки сприймали це не як випадковість, а як знак, який варто правильно зрозуміти, щоб уникнути неприємностей і підготуватися до певних подій.

Що означає, якщо падає ніж на підлогу: народні прикмети

За народними прикметами ніж символізує силу, захист і водночас попередження. Його падіння найчастіше пов’язують із несподіваними подіями або змінами в домі.

  1. Якщо ніж упав вістрям донизу — чекайте в гості чоловіка. Це може бути як близький знайомий, так і несподіваний відвідувач.

  2. Ніж упав ручкою донизу — гість буде доброзичливим і принесе хороші новини.

  3. Якщо ніж упав і торкнувся підлоги лезом — прикмета вказує на можливу напругу в розмові або конфлікт, тому варто бути стриманішими у спілкуванні.

  4. Особливо важливо звертати увагу, коли ніж падає неодноразово за короткий проміжок часу. У такому випадку прикмета посилюється і може вказувати на серйозніші зміни.

Чому ніж падає постійно

Згідно прикмет, часте падіння ножа може означати:

  • накопичення негативної енергії в оселі;

  • емоційне напруження між мешканцями дому;

  • наближення важливої розмови або події;

  • необхідність навести лад не лише фізично, а й духовно.

Наші бабусі вірили, що ніж «реагує» на атмосферу в домі, тому його падіння — це спосіб звернути увагу на стосунки в родині.

Як нейтралізувати негативне значення прикмети

Щоб уникнути поганих наслідків, треба зробити так:

  • підняти ніж і легенько постукати ним по столу;

  • промити ніж під проточною водою, «змиваючи» негатив;

  • перехрестити ніж або подумки побажати миру й спокою в домі;

  • покласти ніж на місце лезом донизу, не кидаючи його.

Ці прості дії допоможуть заспокоїти енергетику простору та нівелювати негативний вплив прикмети.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie