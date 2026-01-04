Який відтінок помади не можна наносити після 50: він підкреслює зморшки і візуально старить

Якою помадою не можна користуватися жінкам за 50 / © Mixnews

Макіяж після 50 років — це не про заборони, а про усвідомлений вибір. Правильно підібрана помада може освіжити обличчя, зробити усмішку м’якшою та надати доглянутого вигляду. Але є відтінок, який здатен зіпсувати навіть найкращий макіяж. Він безжально підкреслює зморшки навколо губ, робить обличчя втомленим і додає віку. Саме про нього варто знати кожній жінці після 50.

Відтінок, який старить: темно-коричнева помада з холодним підтоном

Темно-коричневі помади з холодним або сіруватим підтоном — неправильний вибір для жінок зрілого віку. Цей колір:

візуально стискає губи, робить їх тоншими;

підкреслює носогубні зморшки та дрібні складки навколо рота;

створює різкий контраст із тоном шкіри, який з віком стає світлішим і менш рівним;

додає обличчю суворості та втомленого вигляду.

Особливо небезпечні матові темно-коричневі текстури: вони забиваються у зморшки і акцентують кожну нерівність шкіри. Після 50 років губи природно втрачають об’єм і чіткість контуру. Темні холодні відтінки оптично поглиблюють тіні на обличчі, через що зморшки здаються глибшими, а шкіра — сухішою. У результаті навіть доглянуте обличчя матиме не дуже привабливий вигляд.

Чим замінити небезпечний відтінок

Замість темно-коричневої помади варто звернути увагу на:

теплі нюдові відтінки з рожевим або персиковим підтоном;

м’які ягідні кольори середньої насиченості;

кремові або сатинові текстури з легким блиском.

Такі помади візуально згладжують зморшки, додають об’єму губам і освіжають обличчя без зайвих зусиль.