Який відтінок помади не можна наносити після 50: він підкреслює зморшки і візуально старить
Чому певний колір губної помади акцентує вікові зміни та які варіанти вибрати натомість, щоб мати свіжий та привабливий вигляд.
Макіяж після 50 років — це не про заборони, а про усвідомлений вибір. Правильно підібрана помада може освіжити обличчя, зробити усмішку м’якшою та надати доглянутого вигляду. Але є відтінок, який здатен зіпсувати навіть найкращий макіяж. Він безжально підкреслює зморшки навколо губ, робить обличчя втомленим і додає віку. Саме про нього варто знати кожній жінці після 50.
Відтінок, який старить: темно-коричнева помада з холодним підтоном
Темно-коричневі помади з холодним або сіруватим підтоном — неправильний вибір для жінок зрілого віку. Цей колір:
візуально стискає губи, робить їх тоншими;
підкреслює носогубні зморшки та дрібні складки навколо рота;
створює різкий контраст із тоном шкіри, який з віком стає світлішим і менш рівним;
додає обличчю суворості та втомленого вигляду.
Особливо небезпечні матові темно-коричневі текстури: вони забиваються у зморшки і акцентують кожну нерівність шкіри. Після 50 років губи природно втрачають об’єм і чіткість контуру. Темні холодні відтінки оптично поглиблюють тіні на обличчі, через що зморшки здаються глибшими, а шкіра — сухішою. У результаті навіть доглянуте обличчя матиме не дуже привабливий вигляд.
Чим замінити небезпечний відтінок
Замість темно-коричневої помади варто звернути увагу на:
теплі нюдові відтінки з рожевим або персиковим підтоном;
м’які ягідні кольори середньої насиченості;
кремові або сатинові текстури з легким блиском.
Такі помади візуально згладжують зморшки, додають об’єму губам і освіжають обличчя без зайвих зусиль.