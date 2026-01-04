ТСН у соціальних мережах

Який відтінок помади не можна наносити після 50: він підкреслює зморшки і візуально старить

Чому певний колір губної помади акцентує вікові зміни та які варіанти вибрати натомість, щоб мати свіжий та привабливий вигляд.

Якою помадою не можна користуватися жінкам за 50

Якою помадою не можна користуватися жінкам за 50 / © Mixnews

Макіяж після 50 років — це не про заборони, а про усвідомлений вибір. Правильно підібрана помада може освіжити обличчя, зробити усмішку м’якшою та надати доглянутого вигляду. Але є відтінок, який здатен зіпсувати навіть найкращий макіяж. Він безжально підкреслює зморшки навколо губ, робить обличчя втомленим і додає віку. Саме про нього варто знати кожній жінці після 50.

Відтінок, який старить: темно-коричнева помада з холодним підтоном

Темно-коричневі помади з холодним або сіруватим підтоном — неправильний вибір для жінок зрілого віку. Цей колір:

  • візуально стискає губи, робить їх тоншими;

  • підкреслює носогубні зморшки та дрібні складки навколо рота;

  • створює різкий контраст із тоном шкіри, який з віком стає світлішим і менш рівним;

  • додає обличчю суворості та втомленого вигляду.

Особливо небезпечні матові темно-коричневі текстури: вони забиваються у зморшки і акцентують кожну нерівність шкіри. Після 50 років губи природно втрачають об’єм і чіткість контуру. Темні холодні відтінки оптично поглиблюють тіні на обличчі, через що зморшки здаються глибшими, а шкіра — сухішою. У результаті навіть доглянуте обличчя матиме не дуже привабливий вигляд.

Чим замінити небезпечний відтінок

Замість темно-коричневої помади варто звернути увагу на:

  • теплі нюдові відтінки з рожевим або персиковим підтоном;

  • м’які ягідні кольори середньої насиченості;

  • кремові або сатинові текстури з легким блиском.

Такі помади візуально згладжують зморшки, додають об’єму губам і освіжають обличчя без зайвих зусиль.

