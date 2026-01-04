- Дата публікації
Магнітна буря 4 січня: чого очікувати від сонячної активності
Прогнозується магнітна буря від слабкого до помірного рівня.
У неділю, 4 січня, активність Сонця трішки послабиться. Очікується магнітна буря з К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Вплив високошвидкісного потоку корональних дір почне повільно зменшуватися протягом наступних 24 годин.
Зауважимо, прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.
Хоч активність Сонця послабилася, але вона все ж може впливати на самопочуття. Найбільше відчувають вплив метеозалежні і літні люди. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.