Магнітна буря 4 січня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 4 січня, активність Сонця трішки послабиться. Очікується магнітна буря з К-індексом 4,7 (жовтий рівень).

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Вплив високошвидкісного потоку корональних дір почне повільно зменшуватися протягом наступних 24 годин.

Магнітна буря 4 січня. Фото: Мeteoagent

Зауважимо, прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.

Хоч активність Сонця послабилася, але вона все ж може впливати на самопочуття. Найбільше відчувають вплив метеозалежні і літні люди. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.