Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто займаються самолікуванням

Скільки б лікарі нам не твердили, що самолікування небезпечне для здоров'я, ми не завжди дослухаємося до їхніх слів.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Занадто велика спокуса самостійно купити «чарівну таблетку» або зробити «чудодійний» народний засіб і разом позбутися всіх проблем.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто займаються самолікуванням.

Рак

Раків підводить притаманне їм бажання скаржитися на своє «важке» життя — і, насамперед, на своє здоров’я — усім, хто трапляється в них на шляху, зокрема й абсолютно незнайомим людям. Унаслідок цього вони отримують безліч різноманітних — найчастіше й відверто темнолюбних — порад замість того, щоб дійти до лікаря й одержати кваліфіковану допомогу.

Козоріг

Козорогам шкода гаяти час на походи медичними кабінетами, особливо якщо для того, щоб поспілкуватися з лікарем, ще й потрібно очікувати своєї черги. Їм набагато простіше — і швидше — «порадитися» з Інтернетом, та, випивши розрекламовані, але інколи зовсім марні ліки, чекати на одужання.

Водолій

Водолії як люди творчі, які вважають, що в усьому потрібно звертатися до витоків, упевнені: вилікуватися від будь-яких хвороб можна тільки за допомогою народних засобів. Зрозуміло, по знахарках вони не бігають — навіщо, якщо в Інтернеті достатньо рецептів зілля на всі випадки життя? Ну, а якщо вони зі зрозумілих причин не спрацюють, можна знайти інші.

