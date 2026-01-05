День ангела 5 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 5 січня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 5 січня

5 січня 2026 року привітайте з іменинами Григорія, Йосипа, Матвія, Романа, Сергія, Євгенію, Тетяну.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «пильнувати». В дитинстві активний, рішучий. В дорослому віці стає впевненим у своїй правоті.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як «нехай Бог винагородить». В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає терплячим.

Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Божий дар». В дитинстві скромний, не любить привертати до себе особливої уваги. В дорослому віці стає товариським.

Роман — латинське походження, означає «римський громадянин». В дитинстві імпульсивний, мінливий. В дорослому віці стає життєлюбним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає справедливим.

Євгенія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «благородна». В дитинстві спокійна, врівноважена. В дорослому віці стає раціональною.

Тетяна — давньогрецьке походження, означає «управителька». В дитинстві відрізняється сильною енергетикою, має помітні лідерські якості. В дорослому віці стає жіночною.

День ангела 5 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 січня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій захисний янгол завжди був поруч, оберігаючи від негараздів, даруючи світло на шляху та наповнюючи серце радістю, теплом і добробутом.

***

З днем ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений гармонії, щирих усмішок і маленьких чудес. Нехай ангел оберігає тебе у всіх починаннях і веде до щастя та успіху.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди підтримував тебе у складних моментах, дарував натхнення та відчуття внутрішньої сили, а життя було наповнене світлом, любов’ю та добробутом.

***

З днем ангела! Хай кожна мить твого життя буде під надійним покровом твого небесного захисника, наповнює серце миром і радістю, а всі твої добрі бажання здійснюються легко і природно.

***

Вітаю тебе зі святом твого ангела! Бажаю, щоб він завжди оберігав твої кроки, дарував гармонію та спокій, а поруч були лише вірні люди, які підтримують і надихають на добрі справи.