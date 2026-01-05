Катерина Павленко із Go_A вперше розсекретила свої стосунки

Катерина Павленко / © instagram.com/go_a_band

Фронтвумен українського гурту Go_A Катерина Павленко, яка нині виступає з сольним проєктом під псевдонімом Monokate, вперше розсекретила свої стосунки.

У виконавиці неабияк тяжко випитати хоча б якісь подробиці особистого життя. Сама ж артистка теж не ділиться нічим про свої стосунки. Проте на проєкті "Тур зірками" Monokate зробила виняток. Співачка зізналась, що нині в її особистому житті все чудово.

"Я якось ніколи не говорила про особисте життя. Чесно кажучи, особисте життя – воно ж на те й особисте, щоб тримати його при собі. Зараз у мене все стабільно добре", - ділиться співачка.

Під "все стабільно" Катерина Павленко мала на увазі, що поруч із нею є кохана людина. Ведуча проєкту спробувала випитати, скільки ж вони вже разом. Тож, журналістка уточнила: рік, до п'яти років, до пів року. Проте тут виконавиця промовисто відповіла, що "до".

"Звісно, поруч є кохана людина. Не знаю, від якого моменту рахувати, скільки ми разом", - поділилась артистка.

