Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
658
Час на прочитання
1 хв

Віталіна Біблів висловилась про свій перший шлюб у 44 роки: "Найщасливіша подія"

Артистка дала рідкісний коментар про особисте життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Віталіна Біблів

Віталіна Біблів

Українська акторка Віталіна Біблів висловилась про свій перший шлюб у 44 роки.

Артистка не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Знаменитість віддає перевагу тримати його в таємниці. Проте все ж таки деякі подробиці акторка розкриває. Зокрема, торік Віталіна Біблів вперше вийшла заміж. Знаменитість пішла під вінець у 44 роки.

У коментарі novy.tv Віталіна Біблів відверто говорить, що для неї заміжжя – це найважливіша та найщасливіша подія 2025 року. Акторка не приховує, що пишається цим.

Віталіна Біблів із чоловіком / © instagram.com/vitalinabibliv

Віталіна Біблів із чоловіком / © instagram.com/vitalinabibliv

"Напевно, найважливіша, найпозитивніша та найщасливіша подія цього року – те, що я нарешті вийшла заміж. Пишаюсь цим. 44 роки – це вам не хухри-мухри…", - зізналась знаменитість.

Зазначимо, у квітні 2025 року Віталіна Біблів розсекретила, що вперше вийшла заміж. Акторка пішла під вінець у 44 роки. Обранця знаменитість ретельно приховує. Проте час від часу артистка показує їхні спільні фото.

Нагадаємо, торік лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець теж одружився. Артист вже показав весільні фото.

