Завтра, 5 січня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Теопемпта і Теони. Святий Теопемпт був єпископом і жив за правління імператора Діоклетіана наприкінці III — на початку IV століття, в одну з найтяжчих доб для християнської Церкви. Його відкрито звинуватили у сповіданні християнства та привели на суд.

Імператор намагався схилити Теопемпта до зречення від Христа, погрожуючи муками й смертю. Однак святий твердо визнав свою віру і відмовився принести жертву язичницьким богам. За це його піддали жорстоким катуванням: кидали до темниці, намагалися отруїти, морили голодом. За переданням, жодна з цих тортур не зашкодила йому, що сприймалося як явне свідчення Божої сили.

Під час страждань Теопемпта одним зі свідків його подвигу був Теона — волхв і слуга імператора, обізнаний у язичницьких чарах. Вражений незламністю єпископа та очевидною дією Божої благодаті, Теона увірував у Христа.

Він відкрито визнав свою нову віру, за що негайно зазнав переслідувань. Теону, як і Теопемпта, піддали катуванням, намагаючись змусити відректися від Христа, але він залишився непохитним.

Обидва святі завершили свій земний шлях мученицькою смертю, засвідчивши вірність Христові до кінця. Їхній подвиг став прикладом духовної мужності, сили віри та перемоги християнської істини над страхом і насильством.

Прикмети 5 січня

Похмурий день або мряка — до швидкої відлиги.

Сніг, що дрібно сипле — на врожайний рік, особливо для зернових.

Сильний вітер 5 січня — весна буде холодною й затяжною.

Що завтра не можна робити

В давнину вважалося неприпустимим наводити лад у помешканні: жодних прибирань чи хатніх робіт не виконували, адже всі необхідні справи мали бути завершені заздалегідь, ще напередодні. Подібно до Різдвяного святвечора, у переддень Богоявлення та Хрещення Господнього зберігали строгий піст аж до появи першої зірки на небосхилі.

Що можна робити завтра

У цей день православної традиції віряни обов’язково прямують до храму на вечірнє богослужіння, під час якого звершується освячення води. Святу воду беруть додому як особливу святиню: нею кроплять житло, просячи Божого захисту й благословення, а також зберігають упродовж усього року. Її прийнято вживати зранку натщесерце, у зовсім малій кількості, найчастіше разом із часточкою просфори.