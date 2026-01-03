Церковне свято 4 січня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 4 січня, в православному календарі Собор святих 70-ти апостолів. У Євангелії від Луки (10:1–24) згадується, що Ісус призначив сімдесят або сімдесят двох учнів і відправив їх «попереду Себе в кожне місто та місце, куди Він мав іти». Їхня місія полягала у проповіді Царства Божого, зціленні хворих і проголошенні миру. Традиційно вважається, що ці апостоли поширювали християнство у різних країнах — від Палестини до Єгипту, Греції, Риму, Малої Азії, Фінікії та інших регіонів.

Церковне свято 4 січня — день пам’яті святого преподобного Теоктиста, ігумена

Святий Теоктист — преподобний ігумен (тобто настоятель монастиря), який прославився суворим чернечим життям, мудрим духовним керівництвом і ревною вірою. Він жив у періоді, коли Церква переживала важкі випробування через єресь іконоборства, а чернече життя у деяких місцях зазнавале переслідувань.

Теоктист заснував монастир у місті Кукумі (або Кукомі) на острові Сицилія, де був обраний ігуменом. Цей монастир став духовним прихистком грецьким ченцям, які тікали від переслідувань за свої православні переконання під час іконоборчих гонінь. Святий не лише приймав братію, але й покликав до себе тих, хто бажав чернечого подвигу та духовної мудрості, сприяв їхньому духовному зростанню.

Реклама

Теоктист жив у другій половині VIII століття, коли іконоборчі імператори переслідували шанувальників ікон і суворих чернеців. Його монастир став місцем, де зберігали віру та священні образи, де ченці могли продовжувати молитву та богослужіння в умовах тиску ззовні. Святий Теоктист упокоївся 800 року.

Прикмети 4 січня

Народні прикмети 4 січня / © pexels.com

Ясна погода 4 січня — на ясну й холодну зиму.

Якщо вітер дме з півдня — буде тепло і снігу мало.

Сніг на деревах лежить рівно та пухко — весна буде м’якою, без різких заморозків.

Що завтра не можна робити

Цього дня категорично не варто провокувати нечисту силу: жодних лайок, сварок і тим більше згадок про нечистого. Народна мудрість стверджує, що під кінець Святок злі духи стають особливо активними, тож не давайте їм жодного шансу нашкодити.

Що можна робити завтра

Цього дня за народними традиціями виганяли з дому все лихе й недобре: обійти оселю з іконою та молитвою — означало очистити її від негативу. Існував ще один цікавий обряд: щоб налякати нечисту силу, у хаті спеціально створювали шум — били ополоником по великій каструлі або стукали чимось гучним, проганяючи злих духів.