Гроші
245
1 хв

Курс валют на вихідні, 3-4 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 2 січня.

Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 3-4 січня. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 3 січня, і неділю, 4 січня. В останній день тижня долар втратив 18 коп., євро - 24 коп., а польський злотий зменшився на 9 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,17

Курс євро

  • 1 євро — 49,54

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,70

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 5 січня. Після вихідних іноземна валюта зросте в ціні. Зокрема, долар додасть 12 копійок.

245
