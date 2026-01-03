- Дата публікації
-
Гроші
- 245
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 3-4 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 2 січня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 3 січня, і неділю, 4 січня. В останній день тижня долар втратив 18 коп., євро - 24 коп., а польський злотий зменшився на 9 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 42,17
Курс євро
1 євро — 49,54
Курс злотого
1 польський злотий — 11,70
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 5 січня. Після вихідних іноземна валюта зросте в ціні. Зокрема, долар додасть 12 копійок.