Коли забирати домашнього улюбленця з вулиці, за якої температури вже потрібно рятувати кота

За якої температури мерзнуть коти

Реклама

Власники котів, які проводять час на свіжому повітрі, з настанням холодів часто замислюються над тим, яку температуру здатні витримати їхні улюбленці. Це питання є надзвичайно актуальним, адже навіть дуже пухнасті або довгошерсті тварини не мають імунітету до справжніх морозів.

Коли приходить зимова холоднеча, вона вражає не лише кінчик носа, а й чутливі подушечки лап, хвіст та вуха, незалежно від густини хутра.

Ветеринарні експерти одностайні у тому, що перебування на вулиці під час зниження температури, особливо у поєднанні з опадами, створює серйозні загрози для здоров’я тварини.

Реклама

Домашні коти живуть довше

Хоча певні породи дещо краще пристосовані до холодного клімату, фахівці наголошують, що домашній затишок є запорукою довголіття для будь-якого кота. Коти, які живуть виключно в приміщенні, захищені не лише від морозу, а й від багатьох інших небезпек. Вони не ризикують потрапити під колеса автомобіля, стати жертвою нападу інших тварин або загубитися. Крім того, домашні улюбленці значно рідше контактують із паразитами, інфекціями та небезпечними речовинами, такими як антифриз чи отрута для гризунів.

Результати такого способу життя вражають — домашній кіт має всі шанси прожити щасливе життя до 12-17 років. У той же час середня тривалість життя тварин, які змушені виживати на вулиці, становить лише від 2 до 5 років.

Яка температура небезпечна для котів

Реклама

Незважаючи на тривалі дискусії про те, чи варто взагалі дозволяти котам гуляти на відкритому повітрі, існує незаперечний факт, як тільки стовпчик термометра наближається до позначки нуль градусів або опускається нижче, тварину необхідно негайно забирати в дім. Фахівці радять робити це навіть раніше, не чекаючи критичного морозного моменту.

Питання витривалості вуличних котів до холодів має багато нюансів. Окремі породи, як-от мейн-кун або норвезький лісовий кіт, мають певні природні переваги: густе хутро, довгу шерсть та особливу будову лап, що допомагає їм краще переносити зиму. Проте докторка Брунс застерігає, що навіть такі добре захищені тварини починають відчувати сильний дискомфорт, коли температура опускається нижче 4 градусів тепла. За її словами, діапазон від 0 до 4 градусів є прийнятним лише для нетривалого перебування, а тривалий вплив такого холоду вже створює небезпечні ризики.

Ситуація значно погіршується за умов високої вологості, дощу або снігопаду. Мокра погода робить низькі температури критичними для вуличних котів, змушуючи їх шукати порятунку в небезпечних місцях, наприклад, під капотами автомобілів біля теплих двигунів. Докторка Брунс наголошує, що при падінні температури нижче нуля градусів умови стають по-справжньому загрозливими. У такий час суттєво зростає ймовірність обмороження або загального переохолодження організму, що є особливо небезпечним для найбільш вразливих особин, зокрема кошенят.

Чи може кіт захворіти від перебування на вулиці в холод: які ознаки переохолодження

Реклама

Вплив низьких температур на здоров’я кота безпосередньо залежить від його фізичної форми та особливостей організму.

Цілком зрозуміло, що тварини з короткою або тонкою шерстю мерзнуть набагато швидше за своїх пухнастих родичів із подвійним підшерстям. Проте доктор Хант наголошує, що вирішальним чинником є саме вік тварини. Кошенята та літні коти мають значно слабші механізми терморегуляції порівняно зі здоровими дорослими особинами.

Також у групі підвищеного ризику перебувають коти з недостатньою масою тіла або хронічними захворюваннями серця, нирок, печінки та дихальних шляхів. Холод не лише викликає дискомфорт, а й серйозно посилює біль у тварин, що страждають на артрит. Крім того, низькі температури створюють величезне навантаження на імунну систему.

Під впливом холодового стресу організм кота стає значно вразливішим до інфекцій, з якими він міг би впоратися за звичайних умов. Найбільш небезпечними наслідками зимових прогулянок є обмороження крайніх точок тіла (вух, лап і хвоста), а також загальне переохолодження.

Реклама

Швидкість розвитку критичного стану залежить від багатьох факторів, але існують чіткі симптоми, які не можна ігнорувати. Якщо ви помітили, що кіт тремтить, йому важко рухатися або підводитися, а його кінцівки стали крижаними на дотик, це ознаки гіпотермії. Додатковими сигналами тривоги є блідість ясен, розгубленість або порушення координації рухів. За появи будь-якого з цих симптомів тварину необхідно терміново доправити до ветеринарної клініки.

Чи мерзнуть кішки в будинку: симптоми переохолодження

Відповідь на питання про те, чи можуть коти мерзнути всередині оселі, однозначно ствердна. Докторка Брунс зазначає, що хоча більшість котів непогано почуваються при температурі від 18 до 24 градусів, справжній комфорт для них починається лише в межах 29–35 градусів. Саме такий режим відповідає їхній термонейтральній зоні, коли тілу не потрібно витрачати зайву енергію на обігрів або охолодження.

Це означає, що звичайна кімнатна температура, яка здається приємною людям, для вашого пухнастого друга може бути занизькою. Доктор Ххант радить звертати увагу на специфічну поведінку, яка сигналізує про те, що тварина змерзла. Кіт може дуже щільно згортатися калачиком або лежати на животі, ховаючи всі чотири лапи під себе. Також він може намагатися закопатися під ковдри, шукати місце біля батареї чи обігрівача, або ж притискатися до іншого домашнього улюбленця, щоб зігрітися. Іноді коти стають менш активними або починають голосно нявкати, ніби скаржачись господарю на холод.

Реклама

Якщо ви помітили такі ознаки, тварину варто перемістити у теплішу кімнату з температурою від 22 до 27 градусів. Дуже важливо, щоб процес зігрівання відбувався повільно та обережно. Різкий перепад температур може спричинити додатковий стрес для організму або навіть перегрів. Якщо шерсть кота мокра, її необхідно ретельно висушити.

Як безпритульним котам вижити на вулиці

Питання виживання безпритульних котів у зимовий період стоїть дуже гостро. Проте існують конкретні способи, як допомогти місцевим або сусідським котам перенести морози. Наявність теплого та сухого притулку, особливо в нічний час, є критично важливою умовою для їхнього виживання. Якщо у вас є можливість розмістити на своїй ділянці спеціальні котячі будиночки з підігрівом, це стане ідеальним рішенням.

У разі самостійного створення укриття необхідно подбати про якісну ізоляцію. Фахівці рекомендують використовувати як підстилку саме солому, а не ковдри чи рушники. Солома значно краще зберігає тепло та, на відміну від тканини, не вбирає вологу, що дозволяє тваринам залишатися сухими.

Реклама

Також варто пам’ятати, що на холоді організм кота витрачає значно більше енергії на підтримання життєдіяльності. Тому вкрай важливо забезпечувати вуличних тварин додатковими порціями їжі та постійним доступом до води. Ветеринари радять використовувати миски з підігрівом, щоб вода не перетворювалася на лід. Нарешті, ветеринари закликають усіх водіїв бути пильними: перед тим як завести автомобіль, обов’язково постукайте по капоту. Це допоможе попередити котів, які могли сховатися від морозу біля теплого двигуна, і дасть їм шанс вчасно залишити небезпечне місце.