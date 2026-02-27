Місячний календар фарбування волосся на березень 2026 року

Місячний календар фарбування волосся

Березень — час оновлення та пробудження природи, коли кожна жінка прагне додати яскравих барв у свій образ. Проте, щоб результат фарбування не став розчаруванням, досвідчені фахівці радять звірятися з фазами Місяця. Вважається, що вони можуть впливати на те, як ляже фарба і скільки триматиметься колір.

Тому, щоб зберегти здоров’я волосся та отримати саме той відтінок, про який мріяли, фахівці радять фарбувати волосся у сприятливі для цього дні березня

Коли фарбувати волосся у березні 2026 року за місячним календарем

Найкращі дні для кардинального фарбування волосся

Якщо ви плануєте складне фарбування або повну зміну іміджу, обирайте ці дати — 1, 3, 10, 12, 13, 22, 24, 28, 29 та 30 березня. У ці дні фарба лягає максимально рівномірно, а колір виходить глибоким і насиченим. Це найбільш сприятливий час для експериментів із професійними техниками.

Дні для підтримки кольору та тонування

Для легкого оновлення відтінку або фарбування коренів підійдуть такі числа — 2, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 26, 27 та 31 березня. Це вдалий період для підтримання зачіски в доглянутому стані, тонування «тон у тон» або дбайливого освіження вже наявного кольору без різких трансформацій.

Нейтральні дати для фарбування волосся

До цієї категорії відносяться: 4, 14, 15, 16, 23 та 25 березня. У ці дні можна відвідати салон, проте краще уникати складних маніпуляцій. Особливо обережними варто бути власницям сухого або пошкодженого волосся, оскільки результат може бути непередбачуваним.

У які дати березня краще не фарбувати волосся

Фахівці видяліють 5 дат у березні, коли волосся буде найбільш вразливим до хімічних речовин. Це 9, 17, 18, 19 та 20 березня. У ці дати фарбування може закінчитися невдачею, відтінок ризикує вийти тьмяним, нерівномірним або зовсім не таким, як ви очікували. Крім того, значно зростає ймовірність пересушити волосся, зробити його ламким та пористим.

Тому плануйте свій догляд заздалегідь, щоб весняне оновлення принесло лише позитивні емоції та підкреслило вашу красу.