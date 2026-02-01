Неприємний запах у холодильнику: що треба викинути негайно

Перегляньте їжу, викиньте протерміноване та зіпсоване, а потім протріть полиці вологою ганчіркою

Неприємний запах у холодильнику найчастіше спричиняють зіпсовані продукти, залишки їжі, пролиті рідини, забруднений дренажний отвір або зберігання продуктів із сильним ароматом без упаковки.

Про це пише пише Real Simple.

Експерти радять перевіряти вміст холодильника щонайменше раз на тиждень і викидати слизькі, зівʼялі фрукти та овочі. На перший погляд, це може здаватися марнотратством — однак якщо не прибрати їх вчасно, вони пришвидшать псування інших продуктів, а втрати будуть значно більшими.

Магазинні соуси часто мають тривалий термін зберігання, через що можуть місяцями простоювати на полицях. Але якщо вам не подобається певний смак або ви не уявляєте, де його використати, не варто зберігати це.

Практично в кожному холодильнику можна знайти ємність із вмістом, походження якого вже ніхто не памʼятає. Саме з таких знахідок і варто починати прибирання.

Якщо продукт неможливо впізнати або згадати, коли саме він опинився в холодильнику — настав час від нього позбутися. Щоб подібні ситуації не повторювалися, фахівці радять використовувати прозорі контейнери з підписами.

