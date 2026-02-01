Неприятный запах в холодильнике: что нужно выбросить немедленно

Просмотрите еду, выбросьте просроченное и испорченное, а затем протрите полки влажной тряпкой

Реклама

Неприятный запах в холодильнике чаще всего вызывают испорченные продукты, остатки пищи, пролитые жидкости, загрязненное дренажное отверстие или хранение продуктов с сильным ароматом без упаковки.

Об этом пишет Real Simple.

Эксперты советуют проверять содержание холодильника по меньшей мере раз в неделю и выбрасывать скользкие, увядшие фрукты и овощи. На первый взгляд это может казаться расточительностью — однако если не убрать их вовремя, они ускорят порчу других продуктов, а потери будут значительно больше.

Реклама

Магазинные соусы часто имеют длительный срок хранения, из-за чего месяцами могут простаивать на полках. Но если вам не нравится определенный вкус или не представляете, где его использовать, не стоит сохранять это.

Практически в каждом холодильнике можно найти емкость с содержимым, происхождение которого уже никто не помнит. Именно с таких находок и следует начинать уборку.

Если продукт невозможно узнать или вспомнить, когда именно он оказался в холодильнике — пора от него избавиться. Чтобы подобные ситуации не повторялись, специалисты рекомендуют использовать прозрачные контейнеры с подписями.

Раньше мы писали о том, можно ли хранить хлеб в холодильнике. Больше об этом читайте в новости.