Неприятный запах в холодильнике: что нужно выбросить немедленно
С проблемой неприятного запаха из холодильника рано или поздно сталкиваются абсолютно все.
Неприятный запах в холодильнике чаще всего вызывают испорченные продукты, остатки пищи, пролитые жидкости, загрязненное дренажное отверстие или хранение продуктов с сильным ароматом без упаковки.
Эксперты советуют проверять содержание холодильника по меньшей мере раз в неделю и выбрасывать скользкие, увядшие фрукты и овощи. На первый взгляд это может казаться расточительностью — однако если не убрать их вовремя, они ускорят порчу других продуктов, а потери будут значительно больше.
Магазинные соусы часто имеют длительный срок хранения, из-за чего месяцами могут простаивать на полках. Но если вам не нравится определенный вкус или не представляете, где его использовать, не стоит сохранять это.
Практически в каждом холодильнике можно найти емкость с содержимым, происхождение которого уже никто не помнит. Именно с таких находок и следует начинать уборку.
Если продукт невозможно узнать или вспомнить, когда именно он оказался в холодильнике — пора от него избавиться. Чтобы подобные ситуации не повторялись, специалисты рекомендуют использовать прозрачные контейнеры с подписями.
