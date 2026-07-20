Ніколи не викидайте сіль після засолювання сала: 5 корисних методів застосування в побуті

Як використовувати сіль після сала у побуті / © Фото з відкритих джерел

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Після засолювання сала багато господинь просто викидають використану сіль, вважаючи її непридатною для подальшого використання. Дійсно, для приготування їжі вона вже не підходить, адже вбирає жир, аромат спецій і частину вологи. Проте така сіль може ще стати у пригоді в побуті. Її можна використовувати для господарських потреб, де харчова чистота вже не має значення. Експерти поділилися кількома простими способами, які допоможуть використати її з користю.

Посипайте доріжки взимку

Якщо після засолювання сала залишилася велика кількість солі, її можна зберегти до холодної пори року. Вона чудово підходить для посипання слизьких сходинок, доріжок, подвір’я або під’їзду до гаража. Сіль допомагає швидше розтопити лід і зробити поверхню менш слизькою.

Однак використовувати її варто помірно, особливо поблизу газонів і декоративних рослин, оскільки надлишок солі може пошкодити ґрунт.

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Боріться з бур’янами між плиткою

Сіль, яка вже не придатна для кулінарії, іноді застосовують для боротьби з бур’янами, що проростають між тротуарною плиткою або вздовж бордюрів.

Її насипають безпосередньо в шви, після чого злегка зволожують водою. Це допомагає пригальмувати зростання небажаної рослинності. Водночас такий спосіб не варто використовувати на городі чи біля культурних рослин, щоб не засолити родючий ґрунт.

Очищуйте металеві предмети

Сіль може стати хорошим помічником під час очищення металевих виробів від забруднень.

Її використовують разом із вологою тканиною або щіткою для очищення лопат, сапок, садового інвентарю чи інших господарських предметів. Абразивні властивості солі допомагають видаляти залишки бруду та окремі види нальоту.

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Усуньте неприємні запахи у сміттєвому відрі

Якщо сміттєве відро почало неприємно пахнути, використану після засолювання сала сіль можна насипати тонким шаром на його дно.

Вона частково поглинає зайву вологу та допомагає зменшити інтенсивність неприємного запаху. Перед повторним використанням відро обов’язково потрібно добре вимити та висушити.

Використовуйте під час генерального прибирання

Таку сіль можна застосовувати як допоміжний абразив для очищення сильно забруднених господарських поверхонь, наприклад металевих відер, садових ємностей або деяких інструментів.

Для делікатних матеріалів цей спосіб не підходить, адже великі кристали можуть залишити подряпини.

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Чого робити не можна

Попри корисні властивості, використану після засолювання сала сіль не рекомендується застосовувати повторно для приготування їжі, маринування, консервації чи засолювання інших продуктів.

Також не варто підсипати її під овочі, фруктові дерева або кімнатні рослини, адже висока концентрація солі здатна пошкодити кореневу систему та погіршити стан ґрунту.

Як правильно зберігати

Якщо плануєте використати сіль пізніше, її слід добре висушити та пересипати в окрему герметичну ємність.

Бажано зробити позначку, що вона призначена лише для господарських потреб, щоб випадково не використати її під час приготування їжі.

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