Чим підживити смородину у березні, щоб отримати рясний врожай

Чим підживити смородину у березні,

Початок весни — це вирішальний момент для кожного садівника. Коли перші промені сонця прогрівають землю, а рослини починають прокидатися від зимового сну, настає ідеальний час для внесення добрив. Досвідчені господарі знають, щоб отримати вдвічі більше ягід, не обов’язково купувати дорогі мінеральні комплекси. Існує копійчаний засіб, який зробить смородину великою та неймовірно солодкою — це звичайний картопляний крохмаль.

Підживлення смородини крохмалем: чому це працює

Смородина хоч і вважається невибагливою, проте вона швидко виснажує ґрунт. Якщо ігнорувати підживлення, ягоди з кожним роком ставатимуть дрібнішими та кислішими.

Картопляний крохмаль виступає в ролі м’якого природного стимулятора. Складні вуглеводи, з яких складається крохмаль, стають джерелом живлення для корисних ґрунтових мікроорганізмів. Активна мікрофлора покращує структуру ґрунту, що своєю чергою стимулює формування міцної зав’язі та забезпечує коріння необхідною енергією для старту сезону.

Як підживити смородину крохмалем

Найкращий час для процедури — кінець березня, коли земля вже повністю відтанула, але активний ріст пагонів ще не розпочався. Для досягнення максимального ефекту фахівці радять дотримуватися такої схеми.

Обережно розпушіть ґрунт навколо куща. Будьте уважні: коренева система смородини поверхнева, тому не заглиблюйтеся більше ніж на 5–7 см. Також на цьому етапі варто прибрати стару торішню мульчу.

На один дорослий кущ достатньо всього 2 столових ложок сухого картопляного крохмалю.

Рівномірно розсипте порошок по колу, відступивши 10–15 см від центру куща. Це дозволить поживним речовинам потрапити безпосередньо до активних зон кореня.

Присипте крохмаль невеликим шаром землі та обов’язково рясно полийте водою. Це допоможе вуглеводам швидше проникнути в глибокі шари ґрунту.

Для тих, хто віддає перевагу рідким добривам, існує метод поливу розчином. 200 грамів крохмалю розводять у 3 літрах води, доводять до кипіння, а потім отриману густу масу розбавляють у 10 літрах чистої води. Під кожен кущ виливають по 2–3 літри такого «киселю» після попереднього поливу чистою водою.

Що ще зробити в березні зі смородиною

Для того щоб зібрати дійсно багатий урожай, одного лише підживлення замало. Добрива працюють найкраще тоді, коли ви дбаєте про кущ комплексно. Щоб смородина розкрила всю свою силу, а ягід стало вдвічі більше, варто додати до березневих робіт кілька простих, але важливих справ.