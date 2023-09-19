Наступного року слимаків на городі не буде: 9 дієвих методів, які допоможуть позбутися шкідників

Як боротися зі слимаками, щоб наступного року на городі їх не було.

Слимаки – це дуже серйозна проблема, з якою доводиться зіштовхуватися усім, хто має городи. Адже через цих рудих шкідників можна позбутися левової частки врожаю. Тому нехтувати боротьбою зі слимаками не можна в жодному разі. Проте є дієві народні способи, завдяки яким наступного року слимаків значно поменшає.

Звідки беруться слимаки на городі?

Ці шкідники відносяться до класу черевоногих молюсків, які мають вигляд равликів, лише без «будиночка» на спині. Зазвичай слимаки їдять овочі, фрукти, ягоди та іншу городину, що росте на ділянці. Ці хижаки вибирають для себе такі місця, де температура не нижча +17 градусів.

Слимаки за своєю природою є гермафродитами, свої яйця вони відкладають у ґрунт. Одна особина слимака може відкласти до 40 яєць, і вже через 3 тижні з них з’являються черв’яки.

Через те, що слимаки ховаються у ґрунті, господарям городів дуже важко відслідкувати, звідки вони беруться. Особливо складно відшукати цих шкідників у темному ґрунті, адже харчуватися також вони вибираються у темний час. Тому упродовж дня слимаків дуже важко виявити.

На появу та розмноження слимаків дуже впливають кліматичні умови. Ці шкідники активізуються у теплі та вологі сезони, прохолодне та дощове літо, відносно теплої та м’якої зими. У садах та городах слимаків можна виявити у як у пластах землі, так і під великим листям, у густій траві, компостних ямах.

У чому полягає шкода слимаків?

Ці шкідники здатні завдати господарям городів серйозних збитків, оскільки з’їдають практично все, що трапляється на їхньому шляху.

Слимаки наносять шкоду як садовим, так і городнім культурам. Так як вони вилазять із землі у темну пору доби, виявити шкідників дуже важко.

Насамперед слимаки харчуються рослинними культурами.

На тих ділянках, де вже встигли побувати ці шкідники, відбувається порушення фотосинтезу. Тому городина може гинути після нашестя слимаків.

Слимаки можуть переносити на своєму тілі небезпечні для рослин грибкові захворювання.

Ці шкідники мають гельмінітів, тому з легкістю можуть заразити домашніх тварин, птахів і навіть людей.

Як позбутися слимаків на городі біологічними методами: хто їсть слимаків

Досить часто у боротьбі проти слимаків практикують біологічні способи. Йдеться про тварин та птахів, які їдять цих паразитів. Хто їсть слимаків:

Активно поїдають слимаків птахи. Щоб залучити їх до боротьби зі шкідниками, власники городів часто розвішують на деревах шпаківні та годівниці і кладуть в них зерно чи крихти хліба.

Щоб залучити їх до боротьби зі шкідниками, власники городів часто розвішують на деревах шпаківні та годівниці і кладуть в них зерно чи крихти хліба. Також дуже ефективними є вужі. Для них можна змайструвати будиночки з листя чи підготувати водойму невеликих розмірів, огородивши її високою та густою травою.

Для них можна змайструвати будиночки з листя чи підготувати водойму невеликих розмірів, огородивши її високою та густою травою. Також власники городів користуються допомогою їжаків. Для тваринок можна зробити із прутиків, гілок або дошок курінь. Ідеальним розміщенням для нього стане місце біля водойми. Підлогу у маленькому курені потрібно застелити соломою або сухим кормом для домашніх тварин.

Що зробити, щоб наступного року слимаків на городі не було: 9 народних методів

Ці дієві та прості способи допоможуть контролювати поширення слимаків на городі без використання хімічних засобів. Слід пам’ятати, що такі методи можуть вимагати регулярного застосування, також доведеться збирати слимаків із пасток. Тому наполегливість та контроль – це ключі до успіху у боротьбі зі слимаками.

Спосіб № 1. Швидко позбутися шкідників дозволить суміш, яку потрібно приготувати з 1 кг гірчичної макухи, 1 кг доломітового борошна та 2-3 ст. ложок мідного купоросу. Всі складники потрібно добре перемішати і в сухому вигляді розсипати навколо городини, де були помічені шкідники. Але з овочів слимаків доведеться збирати власноруч.

Швидко позбутися шкідників дозволить суміш, яку потрібно приготувати з 1 кг гірчичної макухи, 1 кг доломітового борошна та 2-3 ст. ложок мідного купоросу. Всі складники потрібно добре перемішати і в сухому вигляді розсипати навколо городини, де були помічені шкідники. Але з овочів слимаків доведеться збирати власноруч. Спосіб № 2. Дуже дієвий метод у боротьбі зі слимаками – це пастки із напоїв, які вони люблять. Тут можна взяти кефір, компот, розчин із медом чи навіть пиво. Ці напої потрібно розлити у вкопані в землю денця від пластикових пляшок, і на ранок у пастках буде купа слимаків.

Дуже дієвий метод у боротьбі зі слимаками – це пастки із напоїв, які вони люблять. Тут можна взяти кефір, компот, розчин із медом чи навіть пиво. Ці напої потрібно розлити у вкопані в землю денця від пластикових пляшок, і на ранок у пастках буде купа слимаків. Спосіб № 3. Кавова гуща: слимаки не переносять запаху кави, тому можна використовувати її у боротьбі проти них. Потрібно розсипати грудки кавових відходів біля рослин або створіть бар’єр навколо городини. Слимаки не будуть перетинати таку перешкоду через нестерпний запах для них.

Кавова гуща: слимаки не переносять запаху кави, тому можна використовувати її у боротьбі проти них. Потрібно розсипати грудки кавових відходів біля рослин або створіть бар’єр навколо городини. Слимаки не будуть перетинати таку перешкоду через нестерпний запах для них. Спосіб № 4. Суміш із соди та цукру. Для її приготування потрібно змішати соду та цукор по одній чайній ложці і розсипати біля культурних рослин або поруч з місцями, де збираються шкідники. Цей звичайний спосіб дозволить швидко позбутися слимаків. Але із содою варто бути обережними, бо багато порошку може нашкодити городині.

Суміш із соди та цукру. Для її приготування потрібно змішати соду та цукор по одній чайній ложці і розсипати біля культурних рослин або поруч з місцями, де збираються шкідники. Цей звичайний спосіб дозволить швидко позбутися слимаків. Але із содою варто бути обережними, бо багато порошку може нашкодити городині. Спосіб № 5. Курячий або гусячий послід потрібно порозкидати по городу, його запах відлякуватиме слимаків і зменшить появу нових шкідників.

Курячий або гусячий послід потрібно порозкидати по городу, його запах відлякуватиме слимаків і зменшить появу нових шкідників. Спосіб № 6. Мульча із грубих матеріалів. Слимакам буде дуже незручно добиратися до рослин через розкиданий торф, дрібну гальку або тріски. Тому варто розкидати мульчу навколо городини, це ускладнить їх переміщення.

Мульча із грубих матеріалів. Слимакам буде дуже незручно добиратися до рослин через розкиданий торф, дрібну гальку або тріски. Тому варто розкидати мульчу навколо городини, це ускладнить їх переміщення. Спосіб № 7. Зберіть свіже листя кропиви та розкладіть його навколо городини чи маршрути шкідників. Кропива вважається дуже ефективним природним засобом у боротьбі зі слимаками.

Зберіть свіже листя кропиви та розкладіть його навколо городини чи маршрути шкідників. Кропива вважається дуже ефективним природним засобом у боротьбі зі слимаками. Спосіб № 8. Солодкий чай із м’яти. Для приготування напою потрібно у окріп додати свіжої м’яти і трохи цукру. Потім необхідно розлити солодку воду навколо городини чи в тих місцях, де збираються слимаки. Їх приваблює солодкий запах, але м’ята відлякує шкідників, тому вони швидко покинуть город.

Солодкий чай із м’яти. Для приготування напою потрібно у окріп додати свіжої м’яти і трохи цукру. Потім необхідно розлити солодку воду навколо городини чи в тих місцях, де збираються слимаки. Їх приваблює солодкий запах, але м’ята відлякує шкідників, тому вони швидко покинуть город. Спосіб № 9. Пасткою для слимаків можуть слугувати шкірки дині, грейпфрута та капустяне листя. Потрібно покласти між рядками зволожену гілку та капустяний лист, і слимаки самі зберуться у цю пастку. А шкірки з фруктів просто розкласти між рослинами, на ранок вони сидітимуть під ними.

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