Українців очікує сильна магнітна буря: як себе вберегти
Підвищення швидкості сонячного вітру посилює геомагнітну активність.
У суботу, 4 квітня, очікується потужна магнітна буря. Сонячна активність підвищилася до К-індексу 5,7 — червоний рівень збурення.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через постійний вплив корональних дір. Ймовірні активні умови з можливими подальшими періодами бурі G1-G2.
Прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.