Українців очікує сильна магнітна буря: як себе вберегти

Підвищення швидкості сонячного вітру посилює геомагнітну активність.

Олена Капнік
Магнітна буря. / © ТСН.ua

У суботу, 4 квітня, очікується потужна магнітна буря. Сонячна активність підвищилася до К-індексу 5,7 — червоний рівень збурення.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через постійний вплив корональних дір. Ймовірні активні умови з можливими подальшими періодами бурі G1-G2.

Магнітна буря 4 квітня. Фото: Мeteoagent.

Прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

