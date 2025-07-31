Відмова від роботи з першого дня: чому покоління Z не готове перепрацьовувати

Покоління Z / © unsplash.com

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Сучасний ринок праці переживає докорінні зміни через нове покоління працівників — зумерів (народжених у 1997-2012 роках). Вони не готові виснажувати себе заради невиразних перспектив, а також не тримаються за роботу за будь-яку ціну.

Про це пише The Week.

Нещодавно з’явилися нові тенденції, що бентежать роботодавців. Молодь почала масово ігнорувати домовленості про працевлаштування. Зокрема, у США 34% зумерів зізналися, що прийняли пропозицію про роботу, але так і не вийшли на неї.

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Цю поведінку описують термінами «Career Catfishing» — коли кандидат приймає кілька пропозицій, але виходить лише на одну, та «Ghosting on Day 1» — коли працівник просто зникає після першого робочого дня або навіть не з’являється. Ці тренди швидко поширилися в Європі, Канаді та Австралії.

Чому зумери змінюють ринок праці?

За словами Якова Філіппенка, гендиректора Intch, така поведінка — це «чистий хаос». Дослідження показують, що Career Catfishing практикують 34% зумерів, тоді як серед міленіалів цей показник становить 24%, у покоління X — 11%, а серед бебі-бумерів — лише 7%.

Навіть якщо зумери не звільняються відразу, 91% із тих, хто не вписався в колектив, покидають роботу в перший місяць. А 80% з решти звільняються протягом пів року.

Це свідчить про зміну епох та кардинальну переоцінку відносин між працівником і роботодавцем. Зумери, які виросли в епоху інтернету та миттєвого доступу до інформації, відрізняються від попередніх поколінь:

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Вони швидко навчаються самостійно, що змушує переосмислити традиційну освіту.

Не сприймають авторитетів і не зацікавлені в побудові кар’єри будь-якою ціною. Для них важливий баланс між роботою та особистим життям.

Швидко помічають недоліки, на які досвідченіші працівники вже не звертають уваги.

Нові кадри змушують компанії переглянути свої підходи до управління та шукати нові шляхи взаємодії, щоб відповідати цінностям сучасного покоління.

Нагадаємо, нещодавнє опитування у Великій Британії показало, що представники покоління Z відмовляються від деяких традиційних продуктів.