Ви вбиваєте батарею ноутбука щодня: ось як заряджати його правильно

Як заряджати ноутбук правильно / © pexels.com

Реклама

Саме з акумулятором більшість користувачів поводиться неправильно. Причому не зі зла, а через міфи й застарілі уявлення. У результаті батарея починає втрачати ємність значно раніше, ніж могла б. Тож як заряджати ноутбук так, щоб його акумулятор служив довше, а не «вмирав» за рік-два?

Які батареї встановлюють у сучасних ноутбуках

У більшості сучасних моделей використовуються літій-іонні (Li-ion) або літій-полімерні (Li-Po) акумулятори. За принципом роботи вони майже ідентичні: під час заряджання іони літію рухаються між електродами, накопичуючи енергію, а під час роботи — віддають її назад.

Головна перевага таких батарей — висока ємність і відсутність «ефекту пам’яті», який свого часу дошкуляв нікель-кадмієвим акумуляторам. Але є й зворотний бік: літієві батареї дуже чутливі до умов експлуатації. Перегрівання, неправильні цикли заряджання або постійно високий рівень напруги прискорюють хімічне старіння елементів — і ємність починає танути.

Реклама

Помилки, які скорочують життя батареї

Постійно на зарядці — не означає безпечно

Одна з найпоширеніших звичок — залишати ноутбук підключеним до мережі навіть після досягнення 100% заряду. Часто можна почути аргумент: «Контролер же захищає батарею». Частково це правда, але проблема глибша.

Коли акумулятор тривалий час утримується на максимальному заряді, він перебуває під підвищеною напругою. Це створює постійний хімічний стрес, який поступово руйнує внутрішню структуру батареї. У результаті вона швидше втрачає здатність утримувати заряд.

Крайнощі: від нуля до ста

Регулярні цикли «0% → 100%» — ще один сценарій, який літій-іонні батареї переносять погано. Найкомфортніший для них діапазон — приблизно від 20% до 80%.

Повний заряд сприяє окислювальним процесам усередині акумулятора, а глибокий розряд може викликати нестабільні хімічні реакції. Особливо небезпечно залишати ноутбук повністю розрядженим надовго — це може призвести до глибокого розряду й незворотного пошкодження осередків.

Реклама

Перегрівання — тихий убивця батареї

Тепло — головний ворог літієвих акумуляторів. Заряджання ноутбука на ковдрі, дивані чи подушці перекриває вентиляційні отвори, через що температура різко зростає. Додайте до цього тепло, яке виділяється під час самого процесу заряджання, — і отримаєте ідеальні умови для прискореної деградації батареї.

Найкраща температура для роботи й заряджання — близько 20–25 °C. Регулярний перегрів шкодить не лише акумулятору, а й процесору, відеочипу та системі охолодження.

Дешеві зарядки — сумнівна економія

Неоригінальні або несертифіковані зарядні пристрої часто не забезпечують стабільну напругу й струм. Вони можуть не мати належного захисту від стрибків напруги або короткого замикання. У кращому разі це скоротить ресурс батареї, у гіршому — зашкодить ноутбуку або навіть створить ризик займання. Безпечніше використовувати оригінальний адаптер або перевірений сертифікований аналог.

Як заряджати ноутбук правильно

Дотримуйтеся «золотого діапазону»

Намагайтеся тримати заряд у межах 20–80%. Якщо працюєте від мережі й батарея досягла 80%, від’єднайте зарядку. Коли рівень знизиться до 20–30%, підключіть її знову. Це значно зменшує навантаження на хімічні елементи.

Реклама

Не тримайте ноутбук постійно на 100%

Якщо пристрій часто використовується як заміна стаціонарного ПК, варто уникати постійного повного заряду. Багато виробників пропонують програмні або BIOS-налаштування, що дозволяють обмежити заряд, наприклад, на рівні 60% або 80%. Це один із найефективніших способів продовжити життя батареї.

Слідкуйте за температурою

Працюйте з ноутбуком на твердих рівних поверхнях, які не заважають циркуляції повітря. За потреби використовуйте охолоджувальні підставки й регулярно очищайте вентиляційні отвори від пилу.

Правильно зберігайте ноутбук

Якщо ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, зарядьте батарею приблизно до 50–60% і зберігайте ноутбук у прохолодному сухому місці. І повний розряд, і повний заряд під час зберігання однаково шкідливі.

Калібрування — лише за потреби

Сучасні батареї не потребують регулярного калібрування. Але якщо індикатор заряду почав показувати неточні значення, раз на кілька місяців можна виконати повний цикл розряду й заряду, щоб контролер «перенавчився».

Реклама

Використовуйте фірмові утиліти

Dell, HP, Lenovo та інші бренди пропонують власні інструменти керування батареєю — з лімітами заряду, режимами збереження та «розумним» заряджанням. Ці функції реально працюють і заслуговують на увагу.

Подбайте про стабільне живлення

В умовах нестабільної електромережі варто захистити ноутбук від перепадів напруги. Якісний мережевий фільтр або ДБЖ зі стабілізацією напруги допоможе зберегти не лише батарею, а й усі компоненти пристрою.