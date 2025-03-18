Засипте лавровий лист сіллю, поставте на підвіконня – і позбудетеся надокучливої проблеми

Цей простий та ефективний метод допоможе надовго позбутися плісняви на вікнах.
Насправді, лавровий лист – це не лише одна з найпопулярніших спецій. Він також відомий своїми антибактеріальними властивостями, тому багато досвідчених господинь використовують його для вирішення побутових проблем, наприклад, таких як боротьба з пліснявим грибком.
Усім відомо, що герметичні пластикові вікна часто стають причиною утворення цвілі на віконних рамах і підвіконнях через недостатню вентиляцію. І навіть дорогі хімічні засоби не завжди можуть упоратися з цією халепою. А ось лавровий лист із сіллю допоможе позбутися грибка швидко та безпечно.
Як швидко позбутися плісняви на вікнах: простий трюк із лавровим листом та сіллю
Сіль може ефективно поглинати вологу, а лавровий лист має протигрибкові властивості, тому запобігатиме появі цвілі. Окрім того, ефірні олії, що містяться в лавровому листі, наповнюватимуть вашу оселю приємним терпким ароматом.
Що треба зробити:
- Візьміть невелику глибоку ємність – це може бути миска чи банка.
- Заповніть посуд сіллю приблизно на три чверті.
- Покладіть у сіль 3-4 сушених лаврових листки.
- Поставте ємність із сіллю та лавровим листям на підвіконні.
Сіль поглинатиме вологу, а лавровий лист – запобігатиме появі цвілі та поширюватиме приємний аромат. Варто знати, що сіль необхідно регулярно змінювати, достатньо одного разу на кілька тижнів.
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