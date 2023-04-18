Американські військові присутні в Україні: Пентагон назвав причину

Вони підтримують Офіс військових аташе США, забезпечують безпеку посольства в Києві та моніторять підтримку ЗСУ.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Хочу звернути увагу на те, що ми бачили в публікаціях преси і що вимагає від нас викладення фактів стосовно військової присутності США в Україні. Ми публічно заявляли раніше, що в Україні присутні невеликі військові підрозділи США для надання критично важливої підтримки посольства США», - зазначила представниця Пентагону.

Вона додала, що американські військові не беруть участі у бойових діях в Україні.

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Посадовець пояснила, що їхні обов’язки включають підтримку Офісу аташе з питань оборони, американських програм оборонної підтримки, проведення моніторингу з американського боку, а також підтримку безпеки посольства США.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи вплине витік секретних документів Пентагону на перебіг війни Росії проти України. Він також наголосив, що в України є країни-партнери і союзники, міцні відносини з якими мають такими і залишатися.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов вважає, що "злив" секретних документів Пентагону може бути добре продуманою операцією американських спецслужб. Експерт наголосив, що це може бути спецоперація із "зливу" тої інформації, яку потрібно було донести до суспільства.

Додамо, у США офіційно висунули обвинувачення військовослужбовцю Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джеку Тейшейру у витоку секретних документів Пентагону. У Міноборони України запевняють, що Пентагон не мав доступу до планів щодо контрнаступу Збройних сил України.

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