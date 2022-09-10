Байден планує прибути на похорон Єлизавети ІІ

Президент США Джо Байден планує прибути на церемонію похорону королеви Великої Британії Єлизавети II.
Про це він заявив особисто журналістам під час поїздки до штату Огайо, пише Укрінформ із посиланням на Білий дім.
На запитання, чи збирається він відбути на похорон королеви, президент Байден відповів: «Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу».
Коли очільника Білого дому спитали, чи спілкувався він з королем Чарльзом III, Байден зауважив, що знайомий з ним особисто, але поки що не говорив з новим британським монархом.
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