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Байден планує прибути на похорон Єлизавети ІІ

Дата публікації
Перегляди
2030
Час на прочитання
1 хв
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Байден планує прибути на похорон Єлизавети ІІ

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден планує прибути на церемонію похорону королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це він заявив особисто журналістам під час поїздки до штату Огайо, пише Укрінформ із посиланням на Білий дім.

На запитання, чи збирається він відбути на похорон королеви, президент Байден відповів: «Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу».

Коли очільника Білого дому спитали, чи спілкувався він з королем Чарльзом III, Байден зауважив, що знайомий з ним особисто, але поки що не говорив з новим британським монархом.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2030
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