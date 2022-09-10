Астрологічний прогноз на 10 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які негативно впливають на психіку та підштовхують людину до непристойних вчинків. Легко можна потрапити під чужий вплив, що не дозволить зробити нічого із запланованого: і тому, і іншому необхідно старанно опиратися.

Символ дня: крилатий шакал – посередник між реальним і потойбічним світом.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий активної діяльності.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: агат, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: під забороною – будь-яке хірургічне втручання: під час навіть невеликої операції можуть виникнути проблеми зі згортанням крові. Захворювання, що почалося цього дня, триває недовго, проте це не означає, що на нього можна не зважати – вживати необхідних у таких випадках заходів варто негайно.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони дають зрозуміти людині, яку життєву чи професійну проблему необхідно вирішити.

Афоризм дня: "Сміливість дає успіх, а успіх – сміливість"(Французький військовий діяч Жан Коллен).

Геометрична фігура дня: овал.

Ангел-охоронець дня: Фаред – виконує бажання.

Магія та містика дня: можна вивчати езотеричну літературу – навіть зі знайомих трактатів можна буде дізнатися щось нове.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися– конфлікт може призвести до серйозних наслідків.

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