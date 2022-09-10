Астрологический прогноз на 10 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на психику и подталкивают человека к неблаговидным поступкам. Легко можно попасть под чужое влияние, что не позволит сделать ничего из запланированного: и тому и другому необходимо старательно противиться.

Символ дня: крылатый шакал – посредник между реальным и потусторонним миром.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активной деятельности.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: агат, изумруд.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: под запретом находится любое хирургическое вмешательство – в ходе даже небольшой операции могут возникнуть проблемы со свертываемостью крови. Заболевание, начавшееся в этот день, длится недолго, но это не значит, что на него можно махнуть рукой – принимать необходимые в таких случаях меры нужно без промедления.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они дают понять человеку, какую жизненную или профессиональную проблему ему необходимо решить.

Афоризм дня: "Смелость дает успех, а успех – смелость" (французский военный деятель Жан Коллен).

Геометрическая фигура дня: овал.

Ангел-хранитель дня: Фарэд – исполняет желания.

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую литературу – даже в знакомых трактатах можно будет почерпнуть что-то новое.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться – конфликт может привести к серьезным последствиям.

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