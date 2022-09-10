Астрологический прогноз на 10 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на психику и подталкивают человека к неблаговидным поступкам. Легко можно попасть под чужое влияние, что не позволит сделать ничего из запланированного: и тому и другому необходимо старательно противиться.
Символ дня: крылатый шакал – посредник между реальным и потусторонним миром.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активной деятельности.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: под запретом находится любое хирургическое вмешательство – в ходе даже небольшой операции могут возникнуть проблемы со свертываемостью крови. Заболевание, начавшееся в этот день, длится недолго, но это не значит, что на него можно махнуть рукой – принимать необходимые в таких случаях меры нужно без промедления.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они дают понять человеку, какую жизненную или профессиональную проблему ему необходимо решить.
Афоризм дня: "Смелость дает успех, а успех – смелость" (французский военный деятель Жан Коллен).
Геометрическая фигура дня: овал.
Ангел-хранитель дня: Фарэд – исполняет желания.
Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую литературу – даже в знакомых трактатах можно будет почерпнуть что-то новое.
Табу дня: нельзя ни с кем ссориться – конфликт может привести к серьезным последствиям.
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