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Астрологический прогноз на 10 сентября

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Астрологический прогноз на 10 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на психику и подталкивают человека к неблаговидным поступкам. Легко можно попасть под чужое влияние, что не позволит сделать ничего из запланированного: и тому и другому необходимо старательно противиться.                                    

Символ дня: крылатый шакал – посредник между реальным и потусторонним миром. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день благоприятен для активной деятельности. 

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: агат, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: под запретом находится любое хирургическое вмешательство – в ходе даже небольшой операции могут возникнуть проблемы со свертываемостью крови. Заболевание, начавшееся в этот день, длится недолго, но это не значит, что на него можно махнуть рукой – принимать необходимые в таких случаях меры нужно без промедления.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они дают понять человеку, какую жизненную или профессиональную проблему ему необходимо решить. 

Афоризм дня: "Смелость дает успех, а успех – смелость" (французский военный деятель Жан Коллен). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Ангел-хранитель дня: Фарэд – исполняет желания. 

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую литературу – даже в знакомых трактатах можно будет почерпнуть что-то новое. 

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться – конфликт может привести к серьезным последствиям. 

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