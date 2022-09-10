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Байден планирует прибыть на похороны Елизаветы II

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Байден планирует прибыть на похороны Елизаветы II

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден планирует прибыть на церемонию похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом он заявил лично журналистам во время поездки в штат Огайо, пишет Укринформ со ссылкой на Белый дом.

На вопрос, собирается ли он отбыть на похороны королевы, президент Байден ответил: «Да. Я еще не знаю деталей, но полечу».

Когда главу Белого дома спросили, общался ли он с королем Чарльзом III, Байден заметил, что знаком с ним лично, но пока не говорил с новым британским монархом.

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