Байден планирует прибыть на похороны Елизаветы II

Президент США Джо Байден планирует прибыть на церемонию похорон королевы Великобритании Елизаветы II.
Об этом он заявил лично журналистам во время поездки в штат Огайо, пишет Укринформ со ссылкой на Белый дом.
На вопрос, собирается ли он отбыть на похороны королевы, президент Байден ответил: «Да. Я еще не знаю деталей, но полечу».
Когда главу Белого дома спросили, общался ли он с королем Чарльзом III, Байден заметил, что знаком с ним лично, но пока не говорил с новым британским монархом.
Читайте также:
- Конец эпохи: история жизни и правления королевы Елизаветы II
- В ожидании перемен: каким будет правление короля Чарльза III
- Операция "Лондонский мост": что будет после смерти королевы Елизаветы II