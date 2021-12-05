Блінкен і Лавров посперечалися через ситуацію в Україні - Bloomberg

Блінкен і Лавров посперечалися через ситуацію в Україні - Bloomberg

За даними видання, інцидент стався у Стокгольмі, коли Лавров назвав події в Україні 2014 року "переворотом".

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня гаряче посперечалися через ситуацію в Україні.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що інцидент стався у середу, 1 грудня, під час обіду напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі, коли Лавров назвав події в Україні 2014 року "переворотом" і заявив, що НАТО та ЄС "пригнічують інакодумство та загрожують Росії".

У відповідь Блінкен нагадав, як сім років тому сили, лояльні тодішньому президентові України Віктору Януковичу, обстріляли мирних демонстрантів у Києві, вбивши понад сотню людей, перш ніж відсторонений від влади політик втік до РФ.

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Окрім того, головний дипломат США вказав своєму російському колезі, що НАТО - це оборонний союз.

Нагадаємо, що 7 грудня президент США Джо Байден під час переговорів із російським колегою Володимиром Путіном висловить занепокоєння військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Україною.

За даними The Washington Post, Кремль розглядає можливу наступальну операцію на Україну із залученням 175 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно Bild заявило, що масштабне військове вторгнення Росії до України може відбутися на початку 2022 року. Видання опублікувало три фази можливої війни.

Кремль розглядає можливу наступальну операцію із залученням 175 тисяч військових | Новини світу

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