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До України та Росії їде посланець Сі Цзіньпіна, щоб говорити про мир

До України та Росії їде посланець Сі Цзіньпіна, щоб говорити про мир

Сі Цзіньпін. / Фото: Associated Press

Візит розпочнеться 2 березня.

До України на початку березня приїде посланець Сі Цзіньпіна - спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін.

Зазначається, що візит китайського політики для переговорів щодо врегулювання російсько-української війни стартує 2 березня. Окрім України, Лі відвідає агресорку Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу в Брюсселі, Польщу, Німеччину та Францію.

Зазначається, що поїздка стане "другим раундом човникової дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи", йдеться в заяві МЗС Китаю.

До слова, Пекін заявив, що "найнагальнішим завданням на цей момент є відновлення миру". За словами речниці Міністерства закордонних справ Мао Нін, протягом двох років КНР "ніколи не відмовлялася від зусиль зі сприяння миру і ніколи не припиняла просування переговорів".

Нагадаємо, раніше МЗС Китаю зробило заяву щодо війни в Україні. Зазначається, що Пекін начебто не був ініціатором і не є учасником так званої “кризи в Україні”, проте сидіти “склавши руки та спостерігати” не буде.

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