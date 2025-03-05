У Кабміні визначилися щодо заборони російської музики в Україні: яка була відповідь

Кабмін роз'яснив, що міжнародне право не дозволяє забороняти музику лише через її мову, але підтвердив, що потрібні зміни в законодавстві для обмеження російського контенту.

Про це йдеться у відповіді Уряду.

"На сьогодні в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або інших форм обмеження музичного продукту за мовною ознакою. Проте з метою забезпечення інформаційної та національної безпеки України існує необхідність удосконалення нормативної та законодавчої бази, зокрема шляхом запровадження заходів, спрямованих на обмеження вільного поширення контенту країни-агресора, зокрема музичних творів, пісень, музичних відеокліпів тощо", - йдеться у відповіді.

Також у КМУ розповіли, що враховуючи суспільний інтерес до питання, порушеного у петиції, МКСК разом з Мінцифри та Мін’юстом доручено додатково опрацювати зазначене питання.

Нагадаємо, у Києві нещодавно в одному з нічних клубів відвідувачі розважалися під російськомовну музику.

Також ми раніше писали про те, що мовний активіст Олександр Леоненко 17 лютого зареєстрував петицію щодо заборони російської музики на популярних стримінгових платформах. Ініціатива швидко набрала 28 тисяч підписів – рекордний показник усього за три дні.

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