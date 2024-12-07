Каладзе про українські санкції: "Зеленський служить інтересам іншої країни"

Представники чинної партії у Грузії вважає, що Зеленський не належить Україні.

Очільник Тбілісі та генеральний секретар керівної партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе прокоментував запровадження Україною санкцій проти частини грузинської влади та нього особисто.

Про це він заявив у відео, яке було поширене в Instagram. Між іншим, відео було поширене з українськими субтитрами.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський начебто "служить інтересам іншої країни".

За його словами, він начебто "розуміє становище" Зеленського.

"Нікому не побажаю опинитися в тій ситуації, у якій він перебуває сьогодні. Сьогодні він не належить сам собі, не належить своїй родині, і що найважче — він не належить Україні та українському народу. Він служить інтересам іншої країни", - вважає очільник Тбілісі.

"Я впевнений, що український народ дуже скоро зрозуміє і проаналізує всі процеси, які відбувалися, і те, за чиєї підтримки сталося нещастя, яке, на жаль, сьогодні відбувається в Україні", - заявив колишній спортсмен.

Каладзе зазначив, що Тбілісі буде продовжувати підтримувати українські родини, які проживають в столиці Грузії, попри санкції української сторони. На його думку, це і буде відповіддю озвучене Зеленським.

Наразі українська сторона не коментувала заяву грузинського політика.

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Раніше президент України Володимир Зеленський висловив думку, що через 7-10 днів стане зрозуміла, чи зможе грузинське суспільство встояти проти проросійської влади. Росія може ввести війська у Грузію на тлі протестів.

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