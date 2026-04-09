Міський Голова Харкова Ігор Терехов у в публічній відповіді на матеріал “Економічної правди” розставив крапки над “і” щодо ситуації з боргами в енергетичній сфері.

Станом на сьогодні узгоджена заборгованість держави перед Харковом з різниці в тарифах становить 17,5 млрд грн. Це ті кошти, які мали компенсувати місту.

«Суспільству показують лише одну половину рівняння: скільки Харків винен. Але ігнорують іншу – скільки винні Харкову. Узгоджена заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію та гарячу воду за період з 1 червня 2021 року по 1 січня 2026 року становить 16,8 млрд грн. А з урахуванням першого кварталу 2026 року йдеться вже приблизно про 17,5 млрд грн. Ці кошти держава мала нам компенсувати, але досі цього не зробила», — заявив міський голова.

Аналогічна ситуація і з водопостачанням. Якби «Харківводоканалу» компенсували 5,1 млрд грн за роботу за економічно необґрунтованими тарифами, підприємство не лише закрило б борги, а й мало б 200 млн грн прибутку.

Ігор Терехов наголошує на тому, що Харків, який за 30 км від фронту, не має часу на політичні інтриги. Замість того, щоб тиснути на містян, які втратили майно та роботу, мерія обирає захист людей.

«Коли експерти з теплих київських кабінетів радять "жорсткіше вибивати гроші", виникає просте запитання: з кого? З родини, яка втікала з-під обстрілів босоніж? З людини, чиєї квартири більше не існує?» — підкреслив мер.

Незважаючи на спроби розхитати ситуацію зсередини, харків’яни демонструють єдність: рівень оплати за тепло склав 91,2%. Це відповідь містян на закиди про «погане управління».

Жодна медіа-кампанія не змінить того факту, що міська влада щоденно протидіє стратегічній меті росіян — залишити місто-мільйонник без води та тепла.

«Я хочу на прикладі Харкова пояснити, з якою проблемою стикаються українські міста, і чому складну багаторічну державну кризу не можна пояснювати нібито "популізмом міської влади". Потрібно розставити крапки над "і"», — підкреслив Ігор Терехов.

Ті, хто сьогодні намагаються підірвати довіру до керівництва міста, працюють не проти Терехова — вони працюють проти кожної родини, яка має право на тепло взимку. Тим часом Харків витрачає кошти на оперативну ліквідацію наслідків ворожих прильотів та ремонти житлового фонду, щоб люди взимку не замерзли — і це пріоритет, який не буде змінено під тиском жодної політичної атаки.

Ігор Терехов закликав припинити “виборчу кампанію” та спроби перетворити системні проблеми на теми для політичних спекуляцій. Ні про які вибори не може йти мова, поки в Україні не забезпечений стійкий і гарантований мир. Зараз головне – щоб країна вистояла.

«З подивом відзначив, що серйозний експертний матеріал почали "розганяти" по різних пабліках різних соцмереж з формулюванням, що Терехов, мовляв, – майбутній кандидат від влади. Не хотілось би вірити, що ця надскладна і важлива проблема була порушена тільки для того, щоб стати предметом для політичних спекуляцій. Моя позиція чітка і зрозуміла: для виборів в Україні нам потрібно забезпечити стійкий і гарантований мир. І коли настане цей час, виборці зважать внесок кожного – і "від влади", і "від опозиції" – в те, щоб українські міста жили, щоб країна вистояла і могла розвиватись. Громадяни України розберуться і скажуть своє слово».