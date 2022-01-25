Керівниця британського МЗС приїде до України

Візит відбудеться наступного тижня.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс відвідає Україну.

Про це очільниця британського МЗС заявила 25 січня, пише Reuters.

"Я приїду до України наступного тижня", - цитує агентство заяву Трасс. Втім, конкретних дат вона не назвала.

Міністерка вкотре наголосила на російській агресії. За її словами, будь-яке вторгнення РФ на територію сусідньої держави стане для Москви серйозною стратегічною помилкою і дорого коштуватиме російській економіці.

До слова, раніше Тасс заявляла про те, що Кремль мріє відродити СРСР - "або свого роду "Велику Росію", що розрізає територію за етнічною приналежністю та мовою".

Нагадаємо, уряд Великої Британії стверджував, що має дані, кого саме Кремль планує призначити своїм гауляйтером у Києві в разі перемоги над Україною. Йдеться про колишнього народного депутата України Євгена Мураєва. Москва все спростовує. Але подібні дані має і американська розвідка, повідомив CNN з посиланням на свої джерела і Білий дім.

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