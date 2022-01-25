Руководитель британского МИД приедет в Украину

Визит состоится на следующей неделе.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Украину.
Об этом глава британского МИД заявила 25 января, пишет Reuters.
"Я приеду в Украину на следующей неделе", — цитирует агентство заявление Трасс. Впрочем, конкретных дат она не назвала.
Министер в очередной раз отметила российскую агрессию. По ее словам, любое вторжение РФ на территорию соседнего государства станет для Москвы серьезной стратегической ошибкой и будет дорого стоить российской экономике.
К слову, ранее Тасс заявляла о том, что Кремль мечтает возродить СССР — "или своего рода "Великую Россию", разрезающею территорию по этнической принадлежности и языку".
Напомним, правительство Великобритании утверждало, что располагает данными, кого именно Кремль планирует назначить своим гауляйтером в Киеве в случае победы над Украиной. Речь идет о бывшем народном депутате Украины Евгении Мураеве . Москва все опровергает. Но подобные данные располагает и американской разведкой, сообщил CNN со ссылкой на свои источники и Белый дом.
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