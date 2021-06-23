КНДР різко відкинула пропозицію США щодо діалогу: "Лише забере час"

У Північній Кореї вважають, що переговори зі США "нікуди не приведуть".

Міністр закордонних справ КНДР Лі Сон Гвон виключив будь-які переговори зі США, заявивши, що діалог з Вашингтоном "нікуди не приведе".

Відповідне твердження він озвучив в середу, 23 червня, пише AFP.

"Ми не розглядаємо навіть можливість будь-якого контакту з США, не кажучи вже про те, щоб мати (діалог. - Ред.), який нікуди нас не приведе, а лише забере дорогоцінний час", - висловився очільник північнокорейського МЗС.

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Раніше спеціальний представник США щодо КНДР Сон Кім, коментуючи заяву лідера Північної Кореї Кім Чен Ина про те, що слід готуватися як до діалогу, так і до конфронтації, зауважив:

"Ми теж будемо готові й до того, і до іншого, тому що, як ви знаєте, ми все ще чекаємо відповідь з Пхеньяна про зустріч. Сподіваюся, слово "діалог" вказує на те, що ми скоро отримаємо позитивну відповідь".

Надії США на відновлення переговорів незабаром відкинула сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон, заявивши, що Вашингтон мав "неправильні" очікування щодо діалогу.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що зустрінеться з лідером Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ином, лише якщо адміністрація американського лідера "точно знатиме" теми переговорів.

За його словами, саміт повинен буде супроводжуватися попередніми зобов'язаннями з деескалації. Окрім того, сторони повинні будуть визначити параметри для подальших обговорень ядерного арсеналу Північної Кореї.

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