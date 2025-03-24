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Трамп зробив заяву про корисні копалини та контроль над АЕС: "Говоримо про території"

Трамп зробив заяву про корисні копалини та контроль над АЕС: "Говоримо про території"

Дональд Трамп. / Фото: Associated Press

За його словами, угода про рідкісноземельні вже укладена, і невдовзі її буде підписано.

Президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо рідкоземельних елементів. За його словами, угода вже укладена, і невдовзі її буде підписано.

Слова Дональда Трампа передають Clash Report. 

"Ми уклали угоду про рідкоземи — скоро її підпишемо. Зараз ми говоримо про території", — заявив Трамп.

Також він повідомив, що сторони ведуть переговори щодо можливого контролю США над атомними електростанціями в Україні.

Деталі цієї ініціативи також поки що не розголошуються.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 24 березня відбуваються консультації між Україною, Росією та США. Основною темою буде реалізація 30-денного припинення вогню щодо енергетичних об'єктів.

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