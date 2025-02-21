Агресорка Росія наразі не має прагнення до миру з Україною. Крім того, поки що говорити про наближення до врегулювання за допомогою переговорів зарано.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє Reuters.

Британський міністр зробив свій висновок після виступу очільника МЗС країни-агресорки Росії Сергія Лаврова на закритій зустрічі дипломатів країн G20 у Південній Африці. За словами Леммі, цей захід за участі міністрів закордонних справ найбільших економік світу була затьмарена суперечкою між членами G20 щодо війни в Україні.

"Ми не наблизилися до врегулювання шляхом переговорів. І я повинен сказати, що коли я слухаю, що говорять росіяни, і що Лавров щойно сказав в палаті сьогодні (20 лютого - Ред.), я не бачу потягу до того, щоб дійсно дійти до цього миру", - заявив Леммі, відповідаючи на питання про те, чи буде Лондон підтримувати введення миротворців до України за відсутності гарантій безпеки від США.

Нагадаємо, днями в Кремлі вкотре заявили, що нібито "фюрер" Володимир Путін готовий до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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