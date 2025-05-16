Кремль озвучив вимоги до України на переговорах: що саме хоче Росія

Путін та Зеленський / © ТСН.ua

Реклама

Під час стамбульських переговорів між делегаціями України та Росії представник Кремля Володимир Мединський озвучив низку вимог до Києва.

Про це повідомляє аналітичний ресурс Clash Report.

Серед ключових пунктів:

Реклама

«Нейтральна Україна» — Москва вимагає, щоб Київ погодився на позаблоковий статус за австрійською моделлю. Це означає, що на українській території не повинно бути іноземних військ чи зброї. «Без репарацій» — обидві сторони повинні нібито відмовитись від претензій на компенсацію збитків, спричинених війною. «Права російськомовних» — Росія вимагає від України забезпечення європейських стандартів щодо прав нацменшин та припинення так званої «націоналістичної пропаганди». «Визнання територій» — Україна, на думку Кремля, не повинна заперечувати «конституційні претензії» РФ на Крим, Донеччину, Луганщину, Херсонщину та Запорізьку область. Також Росія прагне міжнародного визнання анексії цих регіонів. «Негайне припинення вогню» — ця вимога передбачає виведення ЗСУ з усіх п’яти областей, які РФ вважає своїми.

У той час як Україна наполягає на збереженні суверенітету та територіальної цілісності.

Переговори України та РФ: що відомо

Нагадаємо, росіяни заявили про «успішні переговори» з Україною. За словами керівника путінської делегації, Україна та Росія домовилися опрацювати власні пропозиції щодо припинення вогню.

А за словами високопосадовця з Туреччини, атмосфера зустрічі була «позитивнішою, ніж очікувалося», оскільки «сторони утрималися від звинувачень».

Водночас, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заявив, що російська делегація під час переговорів у Стамбулі 16 травня не озвучила нічого нового. Всі вимоги російської сторони Україна та весь світ уже чули в публічних виступах і заявах президента РФ Володимира Путіна.

Реклама