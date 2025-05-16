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Кремль озвучив вимоги до України на переговорах: що саме хоче Росія
Ці пункти, фактично є ультиматумом, а не пропозицією до миру.
Під час стамбульських переговорів між делегаціями України та Росії представник Кремля Володимир Мединський озвучив низку вимог до Києва.
Про це повідомляє аналітичний ресурс Clash Report.
Серед ключових пунктів:
«Нейтральна Україна» — Москва вимагає, щоб Київ погодився на позаблоковий статус за австрійською моделлю. Це означає, що на українській території не повинно бути іноземних військ чи зброї.
«Без репарацій» — обидві сторони повинні нібито відмовитись від претензій на компенсацію збитків, спричинених війною.
«Права російськомовних» — Росія вимагає від України забезпечення європейських стандартів щодо прав нацменшин та припинення так званої «націоналістичної пропаганди».
«Визнання територій» — Україна, на думку Кремля, не повинна заперечувати «конституційні претензії» РФ на Крим, Донеччину, Луганщину, Херсонщину та Запорізьку область. Також Росія прагне міжнародного визнання анексії цих регіонів.
«Негайне припинення вогню» — ця вимога передбачає виведення ЗСУ з усіх п’яти областей, які РФ вважає своїми.
У той час як Україна наполягає на збереженні суверенітету та територіальної цілісності.
Переговори України та РФ: що відомо
Нагадаємо, росіяни заявили про «успішні переговори» з Україною. За словами керівника путінської делегації, Україна та Росія домовилися опрацювати власні пропозиції щодо припинення вогню.
А за словами високопосадовця з Туреччини, атмосфера зустрічі була «позитивнішою, ніж очікувалося», оскільки «сторони утрималися від звинувачень».
Водночас, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заявив, що російська делегація під час переговорів у Стамбулі 16 травня не озвучила нічого нового. Всі вимоги російської сторони Україна та весь світ уже чули в публічних виступах і заявах президента РФ Володимира Путіна.